Skolvärdinna/ Skolvärd
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Om Praktiska Gymnasiet i Kalmar
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar och chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
Det här erbjudandet vi dig
På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansatt team och säkerställer att du inledningsvis får rätt förutsättningar för att utvecklas i din roll. Vi erbjuder våra medarbetare och kompetensutveckling genom Academedia Academy intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.Publiceringsdatum2025-11-02Profil
Vi söker en skolvärdinna/ skolvärd
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras behov. I arbetsuppgifterna ingår daglig kontakt med elever och personal. Som skolvärd/ skolvärdinna serverar du eleverna med lunch, tar hand om skolans kafé samt diverse inköp. Din AMBITION är att med höga förväntningar på dig själv nå eleverna. Med hjälp av din KRAFT står du upp för värden som hållbarhet, mångfald och jämställdhet. Genom din GLÖD inspirerar du och engagerar varje elev.
Service och bemötande av elever och personal är oerhört viktigt som skolvärdinna/ skolvärd.
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb , en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också ett personligt kort, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Snarast - 2025-11-08
Placeringsort: Kalmar
Anställningsform: Visstidsanställning
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Åse Porsefjord Rektor 070-22 38 151, ase.porsefjord@praktiska.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka i dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
