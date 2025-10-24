Skolstädare - Falkenbergs kommun
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.
Pima söker nu skolstädare för att arbeta på skolor i Falkenbergs kommun.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du är pigg, social och ansvarsfull, har sinne för detaljer och brinner för kvalitet. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med skolstädning på skolor inom falkenbergs kommun. Detta innefattar bland annat städning av studierum, korridorer, toaletter, matsal, korridorer etcetera.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
- Kan arbeta ensam och i grupp
- Är noggrann och självgående
- Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner
- Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Meriterande
- Tidigare erfarenhet av lokalvård
- Tidigare erfarenhet av skolstädning
- B-körkort
- Kan arbeta i hela Falkenbergs kommun
- Utdrag ur belastningsregister är ett krav då arbete sker på skola
Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer och rekrytering sker löpande!Anställningsvillkor
- Behovsanställning
- Arbetstider : Måndag-Fredag : Dagtid
- Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildning
- Avtalsenliga löner enligt Kommunal service Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/99". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Serviceföretaget Pima AB
(org.nr 556464-5520) Arbetsplats
Pima Jobbnummer
9572394