Lärare åk 4-6 Svenska/SO-vikariat till Nya Elementar
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nya Elementar är en kommunal F-9 skola som ligger i Bromma. Närheten till naturen och stadens centrum gör skolans läge mycket attraktivt. Skolans vision: "På Nya Elementar utvecklar du förmågor som stärker dig som individ så att du blir medskapare till en hållbar värld", känns ständigt aktuell. Vår verksamhet består av F-9 grundskola, förberedelseklass, SU-grupp och anpassad grundskola.
På Nya Elementar tillhör alla medarbetare ett arbetslag. Vår styrka är vårt arbetslagsöverskridande kollegiala lärande. För att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration har alla elever och all personal en likvärdig tillgång till digitala verktyg och insatser för kompetensutveckling. På skolan finns möjlighet att delta i intern kompetensutveckling i form av föreläsningar och workshops för skolans personal. https://nyaelementar.stockholm.se/
Din roll
Vi söker dig som är behörig lärare i svenska och SO-ämnen för åk 4-6. Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i. I tjänsten ingår även mentorskap och en viktig del i din roll är att ha tät och god kontakt med elever och deras vårdnadshavare. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar nära med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Du behöver vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig till elevernas olika behov och att vara van vid att ta egna initiativ i kontakt med vårdnadshavare.
Tjänsten är ett vikariat under höstterminen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
• är legitimerad lärare med behörighet i ämnena svenska och SO
• har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av läraryrket
• har erfarenhet av digitala arbetssätt som en förstärkning i undervisningen.
• du är van vid att möta elever med olika behov och du är flexibel och kan anpassa din undervisning så att du erbjuder en rik och varierad undervisning
• du är van vid att hantera olika typer av undervisningssituationer och hittar lösningar på olika utmaningar, både själv och tillsammans med kollegor
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Bergslagsvägen 80 (visa karta
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168 55 BROMMA Arbetsplats
Stockholms stad, Nya Elementar Kontakt
Karin Ring karin.ring@edu.stockholm.se 08-50807740 Jobbnummer
9956056