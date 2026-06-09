Förskollärare alt. Barnskötare. Vikariat. till Strängnäs Montessori
Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk förening / Förskollärarjobb / Strängnäs Visa alla förskollärarjobb i Strängnäs
2026-06-09
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Till vår förskola Pärlan söker vi dig, förskollärare alternativt utbildad barnskötare med längre erfarenhet, som brinner för barns utveckling och lärande. Tillträde vid läsårs starten i augusti. Vikariatet är för nästa läsår 26/27.
Vi värnar om ett gott arbetsklimat där bemötande och relationer är viktiga och söker dig som vill göra skillnad för våra barn och som sätter barnet i centrum i alla situationer.
Vi vill att du har längre erfarenhet av arbete på förskola och känner dig trygg i den rollen samt att arbete både självständigt och i arbetslaget är en självklarhet för dig.
Du har god förmåga att kommunicera med föräldrar och kollegor. Du vet vad arbetet innebär och känner dig väl insatt i förskolans läroplan. Du har erfarenhet av och har varit ansvarig för barns inskolning. Vi värdesätter erfarenhet, kreativitet och ett stort engagemang.
Har du utbildning och/eller erfarenhet av Montessoripedagogiken är det en merit då vi arbetar just efter Maria Montessoris pedagogik.
Tjänsten är heltid med placering på 1-3 års avdelning.
Förskolan har åtta avdelningar med två 1-3 årsgrupper och två 3-5 årsgrupper som ligger i bottenvåningen i två flygelbyggnader med varsin ute gård. En mindre förskola i en stor organisation helt enkelt. Vi arbetar i ett nära samarbete med den/de närmaste avdelningarna i respektive flygel och har vidare samarbete inom hela förskolan samt trygga övergångar mellan lilla och stora samt vidare till förskoleklass.
Förskolan ska vara lustfylld, trygg och lärorik. En plats där barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Strängnäs Montessori är en föräldradriven friskola som ligger i vackra och omsorgsfullt renoverade lokaler i natursköna Sundby Park i Strängnäs.
Det går ca 600 barn och elever mellan 1-16 år i verksamheten som omfattar förskola, grundskola och fritidshem. Vi är ca 100 anställda.
Intervjuer sker löpande. En kort ansökningstid då rekryteringen behöver ske skyndsamt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Endast ansökningar med personligt brev och CV kommer att behandlas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: kristina.carell@strangnasmontessori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk förening
Sundbyvägen 14 (visa karta
)
645 51 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs Montessoriskola Ek Fören Kontakt
Kristina Carell kristina.carell@strangnasmontessori.se 0721730114 Jobbnummer
9956052