Skolsköterska till bemanningsföretag
2025-12-13
Vi söker sjuksköterskor som är vidareutbildade inom skolhälsovård och har minst två års erfarenhet av att arbeta som skolsköterska. Exempel på godkända vidareutbildningar är distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterskeutbildning. Har du förskrivningsrätt är det extra meriterande. Du ska ha arbetat med skolhälsovård och vara van vid de arbetsuppgifter som utförs i respektive stadie; F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasieskola. Du ska också ha erfarenhet av att vara del i EHT.
I huvudsak kommer du att arbeta i Mälardalen. Tjänstgöringsgraden är flexibel utifrån dina önskemål och kundernas behov. Det är viktigt att du är en trygg och stabil person och att du har den efterfrågade erfarenheten. Möjlighet till handledning finns via företaget. Rekryteringen är ett led i att stärka vår bemanning inför hösten
Vi söker:
• Dig som älskar att arbeta som Skolsköterska.
• Stimuleras av varierande arbetsuppgifter.
• Som är noggrann.
• Som har driv och får saker gjorda.
• Som gillar vår värdegrund.
AML-Bemanning är ett mindre företag som tillhandahåller sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till sjukvården, skolhälsovården, företagshälsovården, primärvården och äldreomsorgen. Vår värdegrund vilar på kvalitet, kompetens och bemötande, det är också våra ledstjärnor internt. Vi vill göra skillnad och leverera tjänster av högsta kvalitet. Vi utökar nu vår bemanning och behöver därför fler sjuksköterskor för anställning. Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: micael@amlbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolsköterska 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anna-Maria Micael Larsson Förvaltning & Konsulti
(org.nr 556830-3472), http://www.amlbemanning.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AML Bemanning Kontakt
Konsultchef
Micael Larsson micael@amlbemanning.se 070-5120808 Jobbnummer
9643131