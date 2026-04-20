Skolsköterska Malmabergsskolan
2026-04-20
Skolsköterskan uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och tillsammans med skolan stärka barn och ungas hälsa, trygghet och utveckling. På Malmabergsskolan arbetar vi tillsammans för våra gemensamma mål trygghet, kunskap och framtidstro. Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Du har ett självständigt, varierande och flexibelt uppdrag där du är en viktig del av skolans elevhälsoteam (EHT) och bidrar med din medicinska kompetens i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ditt fokus ligger på att följa elevernas hälsoutveckling, livsstil och skolmiljö, och du bidrar till en trygg och positiv skolmiljö där eleverna mår bra, känner sig sedda och ges goda förutsättningar att lyckas i skolan.
Arbetet utgår från ett årshjul framtaget av Elevhälsans medicinska insats (EMI), vilket ger struktur för planering av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och andra återkommande insatser. Du har öppen mottagning och är en synlig och tillgänglig vuxen i skolmiljön som skapar trygghet och förtroende hos eleverna.
I din roll samarbetar du nära med skolans övriga personal för att skapa en helhetsbild av varje elevs behov och ger konsultativt stöd i det pedagogiska arbetet utifrån din omvårdnadskompetens. Du samverkar även med vårdnadshavare och andra professioner, både inom och utanför skolan, för att främja elevernas hälsa och utveckling.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom hälso- och sjukvård med inriktning barn och ungdom alternativt distriktssköterskeutbildning eller skolsköterskeutbildning. Har du tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska eller av hälsofrämjande arbete riktat mot barn och unga är det ett stort plus.
Du har god förmåga att planera, organisera och arbeta självständigt, samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Du är trygg i din yrkesroll, har ett utåtriktat och professionellt förhållningssätt och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa aktörer.
Du har ett starkt engagemang för barns och ungas hälsa och vill bidra till att utveckla skolsköterskans roll elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta långsiktigt, förebyggande och hälsofrämjande i en verksamhet där elevhälsan är en självklar och viktig del av skolans uppdrag. Malmabergsskolan är en F- 6 skola med ca 300 elever och 45 medarbetare. Vårt elevhälsoteam är väl utbyggt med flera professioner och kompletteras av ett trygghetsteam som arbetar förebyggande och vid akuta händelser.
Du ingår i ett professionsnätverk tillsammans med Västerås stads övriga skolsköterskor. Nätverket ger utrymme för erfarenhetsutbyte, handledning och gemensam kvalitetsutveckling och erbjuder yrkesspecifik kompetensutveckling och stöd i det dagliga arbetet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I den här tjänsten finns goda möjligheter att arbeta deltid.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00227".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
721 87 VÄSTERÅS
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Vårdförbundet
Mimmi Högblom mimmi.hogblom@vasteras.se
