Skolsköterska, Centrala barn- och elevhälsan - Strängnäs Kommun - Sjuksköterskejobb i Strängnäs

Strängnäs Kommun / Sjuksköterskejobb / Strängnäs2021-07-05Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss?Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola med fritidshem, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, SFI/Vuxenutbildning och elevhälsa. Vi är cirka 1000 medarbetare som arbetar i utbildningskontorets verksamheter.Som skolsköterska i Strängnäs kommun kommer du att ha en viktig roll i barn- och elevhälsoarbete och i skolutvecklingen.Du kommer att tillhöra centrala barn- och elevhälsan (CBEH), tillsammans med övriga skolsköterskor, skolpsykologer, skolläkare, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Din chef är barn- och elevhälsochefen och du har din placering och arbetsplats på den/de skolan/skolor du arbetar på.Du har som skolsköterska även ett nära samarbete med övriga skolsköterskor inom Strängnäs kommun, genom gemensamma nätverksträffar och handledning.Vi erbjuder en stimulerande och trevlig arbetsmiljö med kompetenta kollegor. Friskvårdsbidrag erbjuds om 1500 kr per år.2021-07-05Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling genom hälsobesök, vaccinationer, hälsouppföljningar samt arbetet i elevhälsateamet på skolan. I elevhälsoteamet (EHT) bidrar du med din kompetens inom medicin, omvårdnad och elevhälsa där har du även har ett nära samarbete med rektor, biträdande rektor, kurator, specialpedagog, psykolog, vårdnadshavare samt region och myndigheter utanför skolan, såsom socialtjänst, habilitering, BUP och primärvård.Du kommer att ha ett nära samarbete med skolsköterskor inom Strängnäs kommun genom nätverksträffar och handledning.Som ny skolsköterska får du en introduktion och en mentor.Vi söker dig som:är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom, Distriktssköterska eller Skolsköterskeprogrammetser samarbete som en självklar förutsättning för arbetet, såväl med olika professioner som med dina närmaste kollegorär självgående, visar prov på personlig mognad, har en kommunikativ förmåga och känner och visar empati för elever med stödbehovär strukturerad, arbetar med omdöme och ser att din roll är att ge stöd och service åt andraär bra på att göra analyser och utifrån dessa prioritera och avgränsa ditt uppdraghar ett inkluderande förhållningssätt och har förmåga att skapa goda relationertycker att skolan har en avgörande betydelse för elevers framtid, som känner starkt för vikten av lärande och utbildning och som därmed tycker att skolan är en av de viktigaste arenorna att arbeta inomkan ta egna initiativ och som gärna delar med dig av dina erfarenheterhar god datorvana samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skriftStor vikt läggs vid personlig lämplighet.Det är meriterande om du:har erfarenhet från att ha arbetat som skolsköterska och/eller annat stödjande arbete med barn och ungdomarhar erfarenhet av att arbeta i exempelvis system PMO.ÖVRIGTVi är en attraktiv tillväxtkommun med drygt 37 000 invånare i hjärtat av Mälardalen.Vi har bra kommunikationer. Härifrån är det knappa 50 minuters resväg med tåg till Stockholm, och än mycket närmare till exempelvis Eskilstuna. Hos oss får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället.Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb med goda möjligheter att påverka och utvecklas. I Strängnäs kommun arbetar drygt 2 500 kunniga och kompetenta medarbetare.Tillsammans arbetar vi för att göra invånarnas vardag så bra som möjligt nu och i framtiden.Våra medarbetare trivs hos oss, det ser vi i vår årliga medarbetarundersökning. I organisationen arbetar vi aktivt med vår vision och vår värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet.Vi vill att du som medarbetare trivs och bygger vår framtida kommun tillsammans med oss. Vi behöver din kompetens, ditt engagemang och dina erfarenheter. Tillsammans gör vi varandra bättre!Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid.För arbete med barn och ungdom ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.I samband med att du har sökt arbete hos oss och för att vi ska kunna hantera din ansökan, behandlar Strängnäs kommun dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vad detta innebär via vår hemsida; https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2021-08-09