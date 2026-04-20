Skolsköterska
Ditt uppdrag som skolsköterska hos oss på Varbergs Enskilda gymnasieskola
Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål främst genom hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Som skolsköterska tillför du medicinsk kompetens som ett stöd i arbetet med elevernas lärande. Du följer Academedias riktlinjer för elevhälsans medicinska insats och deltar i skolans elevhälsoarbete genom att:
vid hälsosamtal tidigt identifiera symptom hos elever som kan indikera behov av extra anpassningar eller andra insatser
i samverkan med andra bidra till att öka kunnandet om en hälsosam livsstil hos eleverna samt att vara ett stöd i undervisningen relaterat till detta
bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, social situation och lärande
erbjuda tid för spontanbesök där det erbjuds enklare sjukvårdsinsatser
erbjuda vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Som skolsköterskan ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med skolledning, EHT, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. I uppdraget ingår också att delta i skolans utvecklingsarbete samt i det gemensamma utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom den medicinska elevhälsan.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Som stöd i ditt arbete ingår du i AcadeMedias nätverk för skolsköterskor som leds av medicinsk verksamhetsansvarig.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Du är intresserad av att arbeta med förebyggande hälsoarbete och att vidareutveckla ett modernt skolsköterskeuppdrag. Du har ett bra bemötande, kan skapa förtroende hos ungdomar, god förmåga att planera och prioritera samtidigt som du kan vara flexibel i de situationer som kräver det. Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga ser vi det som mycket positivt. Erfarenhet av det digitala journalsystemet ProRenata är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder alla våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även ett generöst friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en deltidsanställning med omfattningen 30%-40%
Provanställning om 6 månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansökan och kontakt
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Anna Ericsson via telefonnummer 076-7765185, eller på anna.ericsson@varbergsenskilda.se
Vid frågor kring det medicinska uppdraget, kontakta Medicinsk verksamhetschef Marte Torp på telefonnummer 0724-532746 eller på marte.torp@academedia.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Träslövsvägen 58 (visa karta
)
432 43 VARBERG Arbetsplats
Varbergs Enskilda Gymnasieskola Kontakt
Anna Ericsson anna.ericsson@varbergsenskilda.se
