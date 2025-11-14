Skolsköterska
2025-11-14
Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Halmstad
Skolan ligger inne på Halmstad Högskolas område. Skolan är nu inne på sitt fjärde läsår och har cirka 160 elever som studerar på Natur-, Ekonomi- eller Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både engelska och svenska av ett kompetent lärarlag med en stark gemenskap.
Om rollen
Som skolsköterska på Amerikanska Gymnasiet är du en central del av Elevhälsans medicinska insats (EMI) och en viktig medlem i elevhälsoteamet. Du arbetar främjande och förebyggande med fokus på att stärka elevernas hälsa, välbefinnande och förutsättningar för lärande. Med din medicinska- och omvårdnadskompetens bidrar du till att skapa en trygg och hälsofrämjande skolmiljö. I rollen har du ett självständigt ansvar för att planera, strukturera och genomföra ditt arbete över läsåret.
Som skolsköterska hos oss blir du en viktig del av en välorganiserad och kompetensdriven elevhälsa. Du kommer även att ingå i Amerikanska Gymnasiets nationella nätverk för skolsköterskor, där erfarenheter och kunskap delas över skolorna.
Vi värdesätter professionell utveckling högt och erbjuder därför alla medarbetare inom den medicinska elevhälsan (EMI) en individuellt utformad plan för fort- och vidareutbildning. Som en del av detta får du även möjlighet att delta i vår årliga skolsköterskekonferens, som samlar skolsköterskor från hela Amerikanska Gymnasiet. Du kommer också ofta att ges möjlighet att åka på den årliga skolsköterskekongressen. Vi tror på ett hållbart och utvecklingsinriktat arbetsklimat där din kompetens tas till vara och ges möjlighet att växa, samtidigt som du bidrar till att stärka och utveckla elevhälsoarbetet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 20%, som inleds med en provanställning på 6 månader. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom något av följande områden: distriktssköterska, barn- och ungdomssjuksköterska eller skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som skolsköterska på gymnasiet. Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har förmågan att använda ett brett spektra av digitala plattformar och du har en stabil digital kompetens. Vi ser det som starkt meriterande om du har vana av att arbeta i Prorenata.
Som skolsköterska är du en trygg och empatisk person med en flexibel inställning och en stark känsla för ansvar. Du är beslutsför och trygg i din yrkesroll, med förmåga att fatta välgrundade beslut inom ditt kompetensområde. Du samarbetar väl med andra och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi söker dig som är noggrann, har god planerings- och organisationsförmåga samt är en skicklig kommunikatör som kan motivera och inspirera andra.
Sista dag att ansöka är 30 november 2025.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har löpt ut.
Kontaktuppgifter
Rektor Linn Lenestrand, linn.lenestrand@amerikanskagymnasiet.se
HR-ansvarig Elin Fagerberg, elin.fagerberg@amerikanskagymnasiet.se
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559041-5591), https://amerikanskagymnasiet.se Arbetsplats
Amerikanska Gymnasiet Kontakt
