Skolsköterska
2025-09-04
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning
Rönninge är en F-9 skola med stor framtidstro, en personalgrupp med hög kompetens och ca 450 elever. Skolan har ändamålsenliga lokaler och en stor skolgård med tillgång till skogsområden. Skolan ligger i ett villaområde ca 10 minuters promenad från pendeltåget.
Vi söker drivna medarbetare som vågar göra annorlunda, har ett stort hjärta och vill vara särskilt betydelsefulla för våra elever.
Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete och skolans ledord är trygghet, hänsyn, ansvar, glädje och lika värde. Hela skolan F-9 har under åren haft gemensamt värdegrundsarbete, det har bland annat handlat om jämställdhet, könsroller, maktlekar, språkbruk och relationer.
Vi arbetar i mentorslag kring årskurser där man tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Elevernas välmående är centralt och skapas genom ett tätt samarbete mellan lärare, elever, vårdnadshavare och övrig personal. På Rönninge skola får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor, elever och vårdnadshavare. Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Du blir del i ett mycket kompetent elevhälsoteam och kommer arbeta elevnära på både grupp- och individnivå. På Rönninge skola har skolsköterskan en nyckelfunktion och arbetar nära arbetslagen. I skolsköterskans uppdrag ingår att följa basprogrammet med hälsobesök och vaccinationer, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, organisera skolläkarmottagning och utföra enklare sjukvårdsinsatser.
Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktssköterska. Tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Prorenata samt har grundläggande datakunskaper och erfarenhet av att arbeta med digitala journaler.
För att lyckas i rollen som skolsköterska behöver du vara professionell, flexibel och skicklig på att skapa och vårda relationer. Du är respektfull och empatisk, med ett förhållningssätt som präglas av dialog och delaktighet i mötet med elever och vårdnadshavare. Du har förmåga att bevara elevens integritet och värdighet, samt förståelse för deras bakgrund och situation.
Du har ett gott omdöme, är noggrann och har en stark samarbetsförmåga. Rollen kräver också att du kan arbeta självständigt och strukturerat, med förmåga att planera både på kort och lång sikt.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60-100%, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde efter överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2025.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Biträdande rektor
Ylva Alsterlund ylva.alsterlund@salem.se 08-532 594 02 Jobbnummer
