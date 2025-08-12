Skolsköterska
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Habo Visa alla sjuksköterskejobb i Habo
2025-08-12
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Habo
Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.
I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, till närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.
Hagabodaskolan är kommunens enda högstadieskola och ligger centralt belägen i kommunen. På skolan går det drygt 600 elever. Som skolsköterska är du centralt anställd med elevhälsochef som din chef och rektor som din dagliga arbetsledare.
Vi är en växande kommun och vår skola kommer att fortsätta växa framöver.
Skolan totalrenoverades för några år sedan och är en moderniserad skola.
Vi håller hög kvalitet på undervisning och bemötande. Detta har vi på ett positivt sätt fått bekräftat vid senaste kvalitetsgranskningen av Skolinspektionen ht 2025 där skolan fick högsta bedömning i samtliga områden som granskades.
Trivseln bland elever och personal är hög och vi har mycket stor andel behörig personal. Vi lägger stort fokus vid att tillsammans skapa förutsättningar för pedagogisk trygghet i alla våra klassrum.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat under ordinarie skolsköterskas frånvaro, i första hand till 2026-06-30, men med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som har ett stort intresse för skolans uppdrag och som vill vara med och bidra i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Habo kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats som innefattar hälsobesök, öppen mottagning, vaccinationer med mera. Du ingår i skolans elevhälsoteam i nära samarbete med rektor, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog/speciallärare. Du ingår också som en del i den centrala EMI-gruppen. Med erfarenhet av elevsocialt arbete och förmåga att bygga långvariga relationer blir du en viktig kugge i elevhälsoarbetet tillsammans med elever, föräldrar, pedagoger och kollegorna i elevhälsan. Samverkan internt och även externt är viktiga delar i ditt arbete. Dokumentation sker i journalprogrammet Prorenata och du bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktsköterska eller skolsköterska. Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga är det meriterande. Du har stort intresse av att arbeta utifrån de uppdrag som skolan har. Du är nyfiken på och intresserad av utvecklingsarbete utifrån skolsköterskans roll i elevhälsans uppdrag avseende främjande, förebyggande och tidiga insatser i skolan. Du har mycket god samarbetsförmåga och förmåga att bygga trygga relationer med barn/elever, föräldrar och kollegor inom olika professioner. Du är trygg i att arbeta självständigt och du är van att uttrycka dig i tal och skrift på ett professionellt sätt. B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande tillsättning utifrån genomförande av intervjuer, så låt oss skyndsamt veta ditt intresse för tjänsten.
Vid eventuell intervju så medtag aktuellt registerutdrag från belastningsregistret för arbete inom skola.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Elevhälsochef
Anne Bäck anne.back@habokommun.se 036 442 81 43 Jobbnummer
9454412