Skolpsykolog till Ramsta skola
2026-04-17
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du arbeta på en skola där varje elev får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar? Vill du göra skillnad varje dag för barn och ungdomar och ha ett mångsidigt arbete där du både stödjer, utvärderar och främjar elevers psykiska och sociala hälsa? Då är tjänsten som skolpsykolog med kuratorsuppdrag hos oss något för dig! Här får du en unik möjlighet att arbeta både med enskilda elever och grupper, bidra till trygg och inkluderande skolmiljö och vara en central del i elevhälsans arbete. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ramsta skola är belägen väster om Uppsala centrum i vacker kulturbyggnad. Vi har cirka 320 elever i årskurs F-6 och drygt 30 anställda. Vi arbetar aktivt med pedagogisk utveckling och deltar i ett EU-projekt med en skola i Spanien, finansierat av EU-bidrag, i syfte att utveckla elevers förmåga att tänka.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som skolpsykolog med kuratorsuppdrag är du en central del av elevhälsan och arbetar för att ge en god och säker omvårdnad till våra elever. Du ansvarar för bedömningar, utredningar och behandling, både på individnivå och i samarbete med grupper, samt arbetar hälsofrämjande och förebyggande för elevernas psykiska och sociala hälsa. Du genomför utvecklingsbedömningar och utredningar av enskilda elever, inklusive utredningar med frågeställning kring intellektuell funktionsnedsättning eller vid misstanke om psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), och remitterar vid behov till andra vårdgivare.
Du ger stöd och handledning till personal och driver insatser både för enskilda elever och grupper. Du ansvarar för att proaktivt driva närvarofrämjande insatser och följa upp elever med hög frånvaro, samt leder arbetet med skolans likabehandlingsplan, inklusive dokumentation och uppföljning via DF-respons, för att aktivt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
I rollen ingår även kontakt med vårdnadshavare och externa instanser som socialtjänst och BUP, samt att genomföra presentationer och samtal med elever kring trygghet, hälsa och välmående. På vår lilla skola värdesätter vi flexibilitet, du hoppar gärna in där det behövs för att bidra till ett välfungerande och inkluderande skolklimat.Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete som psykolog och skolpsykolog. Du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Du har även erfarenhet av att arbeta med kuratorsuppgifter inom skolan och är trygg i att möta elever utifrån ett helhetsperspektiv kring deras psykiska hälsa och skolgång.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete och samverkan i team där olika yrkeskategorier kompletterar varandra. Erfarenhet av arbete inom elevhälsan är också meriterande, liksom socialpedagogisk- eller socionomutbildning.
Du har en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Med din pedagogiska insikt anpassar du ditt sätt att kommunicera och förmedla information utifrån olika individers behov och förutsättningar. Du är empatisk och har lätt för att sätta dig in i andras perspektiv, vilket bidrar till ett respektfullt och professionellt bemötande. Samtidigt har du en god helhetssyn och förstår hur din roll och ditt agerande påverkar verksamheten i stort, alltid med fokus på verksamhetens bästa.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Pauliina Björkman, rektor, 018-727 81 04.
Fackliga företrädare:
Sveriges psykologförbund, Marie-Louise Airikka Pilichi, 018-727 86 11.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-02129". Omfattning
Dette er et heltidsjobb.
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola
Rektor
Pauliina Björkman 018-727 81 04
