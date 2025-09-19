Skolpsykolog till central enhet barn- och elevhälsa
2025-09-19
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Den centrala enheten för barn- och elevhälsa är ett stöd för kommunens förskolor och grundskolor och innefattar kuratorer, skolsköterskor samt psykologer. Vi strävar efter att arbeta interprofessionellt i våra elevhälsoteam ute på skolorna. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för barns och ungas lärande och utveckling i Alingsås.
Vi arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv där viktiga ledord bland annat är styrkebaserat, samskapande i nätverk, genuin nyfikenhet samt dialog. Vi arbetar även utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt där du som skolpsykolog har ett frirum att verka i din profession i gemenskap med dina kollegor.
Som skolpsykolog kommer du att vara centralt anställd på Barn- och ungdomsförvaltningen av enhetschef för barn- och elevhälsa.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* En kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Vill du ha ett varierat arbete som rymmer skolpsykologisk bredd med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete? Välkommen med din ansökan till oss!
Skolpsykologens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och skapa förutsättningar för barn och elevers lärande.
Du kommer att arbeta på uppdrag av rektor utifrån gällande lagstiftning och ska vara tillgänglig för skolans personal, elever och vårdnadshavare.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
* Samverkan med lärare och övrig skolpersonal med fokus på det salutogena perspektivet.
* Medverkan till att skapa förutsättningar och förbättringar i undervisningssituationen och skolmiljön för elevernas lärande, utveckling och hälsa.
* Ett stöd för enhetschef, rektor, arbetslag och elever i arbetet med att stödja eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål.
* Du ingår i en samverkansgrupp där kommunens skolpsykologer regelbundet träffas och arbetar tillsammans med fokus på det främjande och förebyggande arbetet.
* Möjlighet för individuell utveckling och kompetenshöjning.
För att lyckas nå fram till de elever med behov av omfattande stödinsatser ingår samverkan med exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård och vid behov andra aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Har du dessutom tidigare arbetat i skolmiljö ser vi det som meriterande.
Du har förmåga att arbeta självständigt men trivs också i samarbete med andra. Ditt arbetssätt präglas av ett främjande och förebyggande perspektiv, där du bidrar på organisations-, grupp- och individnivå.
Vi värdesätter ett stort intresse för elevers lärande och utveckling, samt en stark vilja att samverka med skolans personal i ett tvärprofessionellt team.
För att lyckas i rollen ser vi att du är drivande, initiativrik och flexibel. Vi tror också att du har en nyfiken inställning, och att du motiveras av att samarbeta och bidra till alla barns möjligheter att utvecklas och nå sin fulla potential.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
