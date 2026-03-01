Skolpsykolog Elevhälsan Eksjö kommun (vikariat)
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Som skolpsykolog i Eksjö arbetar du som psykologisk expertis i pedagogisk miljö.
Du är en integrerad del av vårt kommunövergripande elevhälsoteam. Ditt fokus ligger på att främja hälsa och förebygga hinder i lärandet genom att tillföra det psykologiska perspektivet i skolans vardag. Du bidrar till att skapa likvärdighet och hög kvalitet i undervisningen för alla elever.
I ditt dagliga arbete kommer du att:
Arbeta hälsofrämjande: Bidra med psykologisk kunskap på organisations- och gruppnivå för att stärka skolans skyddsfaktorer.
Konsultera och handleda: Ge kvalificerat stöd och rådgivning till pedagoger, arbetslag och vårdnadshavare.
Delta i skolornas lokala elevhälsoteam (EHT) Du är en självklar samarbetspartner i de lokala elevhälsoteamen där du bidrar med din expertis i det systematiska elevhälsoarbetet kring både grupp och individ.
Skapa tillgänglighet: Omforma psykologiska kartläggningar till konkreta, användbara pedagogiska insatser i klassrummet.
Utreda med syfte: Genomföra utredningar och bedömningar där resultatet alltid landar i åtgärder som gör skillnad för elevens skolgång.
Samverka: Delta aktivt i tvärvetenskapliga samarbeten inom elevhälsan och bidra till verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du är trygg och prestigelös och brinner för skolan som arena. Du trivs med att arbeta konsultativt och förstår att de bästa lösningarna ofta skapas i dialog med dem som finns närmast eleven.
Du har ett stort intresse för pedagogiska miljöer och inkludering.
Du har förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva processer framåt.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
