Skolpsykolog
Linköpings kommun / Psykologjobb / Linköping Visa alla psykologjobb i Linköping
2026-08-05
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog är du en del av elevhälsoteamet och bidrar med din psykologiska kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Du tillför psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Som skolpsykolog bidrar du med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du ger handling och konsultation till skolans övriga personal. Som skolpsykolog genomför du stödjande samtal med elever och stödjer vårdnadshavare. På rektors uppdrag genomför du psykologiska utredningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.
Som skolpsykolog erbjuds du att delta i nätverk med möjlighet till kontinuerlig samverkan och erfarenhetsutbyte som leds av PLA (Psykologiskt Ledningsansvarig). Regelbunden handledning kring ditt uppdrag som skolpsykolog i pedagogisk verksamhet erbjuds.
Din arbetsplats
Linköpings kommun har höga ambitioner med skolan. Vi gör satsningar för att nå målen maximalt lärande, likvärdighet och lust och engagemang. I Linköpings kommun finns det ca 50 kommunala grundskolor.
Elevhälsan i Linköpings kommun arbetar för att stödja elevers utveckling mot utbildningsmålen. Teamet består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog/speciallärare och skolläkare, och har en viktig uppgift att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Målet är att bidra till miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa.
Vi söker nu en skolpsykolog till Ulleviskolan och Nygårdsskolan. Båda är F-6 skolor med mellan 160-300 elever. Det är gångavstånd mellan skolorna vilket underlättar samverkan. Tjänsten fördelas kommande läsår med 60% mot Nygårdsskolan och 40% mot Ulleviskolan.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som psykolog i skolan. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på flera enheter ser vi det som en fördel. Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda och arbeta konsultativt, samt om du har arbetat med flerspråkiga målgrupper.
Du har goda kunskaper i tal och skrift i svenska då du kommer att hantera olika testverktyg på svenska samt skriva journaler och utlåtanden.
Vidare är du trygg, stabil och ser relationer i sitt rätta perspektiv där du skiljer på det personliga och det professionella. Du tar ansvar för din uppgift, och har förmåga och trivs med att strukturera och driva ditt arbete självständigt på två skolor. Vi ser att du arbetar bra med andra människor samt skapar kontakter och underhåller relationer. Du har ett professionellt bemötande, du är bra på att möta barn och ungdomar där de befinner sig och du är nyfiken på människor med olika kulturell bakgrund.
Övrig information
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du ansöker med e-legitimation. Saknar du e-legitimation? Kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper vi dig.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17637
Besök gärna https://www.linkoping.se/arbete-och-lediga-jobb/jobba-hos-oss
för att ta del av medarbetarberättelser, förmåner, kollektivavtal och lönestatistik.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare Psykologförbundet
Johanna Synnergren johanna.synnergren@utb.linkoping.se +4613208841 Jobbnummer
10023505