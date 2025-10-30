Skolmåltidsbiträde till Kunskapsskolan Borås
2025-10-30
Kunskapsskolan i Sverige driver grund- och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Kunskapsskolans första skolor startade år 2000 och idag går det drygt 14 500 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Borås är en grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 9. Skolan är uppdelad på två skolbyggnader, en för förskoleklass-åk 3 och en för åk 4-9, med idag cirka 190 respektive 510 elever. Skolan startade 2008 och ligger på regementsområdet i Borås. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och som har goda studieresultat.
Kunskapsskolan Borås söker ett skolmåltidsbiträde till vår förskoleklass till årskurs 3-verksamhet
Som skolmåltidsbiträde ansvarar du för att servera lunch och mellanmål till eleverna i vår skol- och fritidsverksamhet under och efter skoltid tillsammans med skolmåltidsansvarig i F-3-verksamheten. Vi har ett mottagningskök, vilket betyder att all lunchmat lagas på annan plats och transporteras hit. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att ta emot och servera mat, hantera disk och hålla ordning i matsalen och inte minst se till att eleverna får en trevlig matsituation.
Kvalifikationer
• Har tidigare erfarenhet av livsmedelshantering
• Har genomgått grundläggande hygienutbildning
• Är relationell som person och har lätt för att hantera sociala sammanhang
• Är effektiv och välorganiserad
• Goda kunskaper i svenska krävs för att kunna kommunicera med köket så att eleverna får den mat de ska ha utifrån specialkost, mm.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av restaurang, storkök, skolkök eller liknande.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på deltid 50%
Rekryteringsprocess
Ansökan sker via länken nedan senast den 16 november 2025.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på www.polisen.se
Vid frågor kontakta rektor Björn Nyman på bjorn.nyman@kunskapsskolan.se
eller via telefon 0733-229905
Mer information på om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett deltidsjobb.
