Skollogoped Kramfors kommun
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Logopedjobb / Kramfors Visa alla logopedjobb i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vill du vara med och bidra till att skolelever får rätt stöd för att nå sina mål och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar? Nu söker vi en logoped till vår elevhälsa - en central och viktig funktion i kommunens skolor.
Som logoped hos oss arbetar du självständigt men i nära samverkan med pedagoger, och har kommunens förskolor och grundskolor som ditt arbetsfält. Du bidrar med din expertis i allt från språkutvecklande insatser till handledning och stöd i teamen runt barn och elever.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som logoped kommer du att:
* Stödja pedagoger med handledning, konsultation och utbildning för att skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer.
* Bidra med expertkunskap i elevhälsoteam och nätverk, både lokalt och regionalt.
* Arbeta förebyggande med språk, läs- och skrivutveckling så att fler barn får rätt förutsättningar redan från start.
* Stötta arbetet med alternativa kommunikationssätt som tecken och bildstöd, för de barn som behöver det.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö där du får arbeta i nära samarbete med andra professioner inom elevhälsan, såsom skolpsykologer, skolsköterskor och specialpedagoger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad logoped.
* Har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna inom skola eller hälso- och sjukvård.
* Har god förmåga att samarbeta och kommunicera med både vuxna och barn.
* Är engagerad, lyhörd och vill bidra till att utveckla elevhälsans arbete i Kramfors kommun.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Tjänsten är ett vikariat.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Elevhälsochef
