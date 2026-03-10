Skolkurator till Skogstorpsskolan
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
Skogstorpsskolan är en skola som arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar ska kunna finnas i en tryggmiljö både i och utanför skolan. Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som skolkurator på Skogstorpsskolan blir du en självklar medspelare i vår elevhälsa. Vi söker dig som brinner för att arbeta förbyggande, i det innefattas att synas ute i verksamheten, följa upp elevernas mående, trivsel samt arbeta med närvarofrämjande arbete.
I det förebyggande arbetet som skolkurator ingår bland annat:
• Enskilda elev- och föräldrakontakter
• Stödsamtal
• Samarbete med lärare och arbetslag
• Gruppsamtal med elever
• Kontakt med andra instanser såsom socialtjänst, polis, BUP m.fl.
Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, specialpedagog/lärare och rektor.
Varmt välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom med erfarenhet av arbete inom skola eller på annat sätt arbete med barn och unga. Du har goda kunskaper i socialtjänstlagen och annan relevant lagstiftning samt kunskap om skolans uppdrag och elevhälsans arbetssätt. Därtill har du erfarenhet av arbete med kartläggningar och/eller utredningar.
I denna roll värdesätter vi din förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever och vuxna. Du är lyhörd och empatisk i ditt professionella bemötande till barn och unga. I ditt arbetssätt är du strukturerad och kan prioritera dina arbetsuppgifter även i en dynamisk och föränderlig vardag och du trivs att arbeta med elever i alla åldrar.
Du är kommunikativ med god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
