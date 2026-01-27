Skolkurator till Nordskogens skola!
Jönköpings kommun / Kuratorjobb / Jönköping Visa alla kuratorjobb i Jönköping
2026-01-27
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Vill du vara med, bidra och ge varje barn och elev bästa möjliga utbildning efter sina förutsättningar? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vill du vara med och forma en skola där den enskilda individen hela tiden är i fokus? På Nordskogens skola samverkar all personal tätt tillsammans oavsett yrkeskategori, allt för att ge eleverna de bästa förutsättningar som finns. Vi anpassar kontinuerligt undervisningen på individ- och gruppnivå och har möjlighet till en mycket flexibel, prestigelös och personaltät verksamhet där vi tillsammans tänker utanför givna ramar.
På skolan ser vi hela dagen som ett lärande där vi arbetar gemensamt. I rollen som kurator arbetar du nära övriga medarbetare på skolan och formar bästa möjliga skolgång för våra elever. Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande i verksamheten, i klassrummen och i samarbete med övriga i EHT.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Bidra med psykosocialt perspektiv till skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete
- Sociala kartläggningar och observationer
- Bidra med psykosocialt perspektiv till skolledning, EHT och övriga kollegor på skolan
- Erbjuda samtalsstöd till elever utifrån skolsituation
- Ge råd och stöd till vårdnadshavare
- Samverka med externa aktörer som BUP, socialtjänst, habilitering och polis
Välkommen till oss
Nordskogen är en resursskola. Skolan är Jönköpings kommuns yttersta verksamhet när det gäller elever med inriktning särskilt stöd. Målgruppen är elever från årskurs två till årskurs nio med omfattande behov över tid, såväl kunskapsmässigt, socialt och psykiskt. I dagsläget har vi 20 elever inskrivna på skolan.
Skolan är belägen uppe på Huskvarnaberget med naturen alldeles i närheten. Skolan startades augusti 2022 och i februari 2023 flyttade vi in i helt nyrenoverade lokaler som är anpassade utifrån verksamhetens inriktning.
Våra elever möts i vardagen av mycket engagerad och erfaren personal bestående av olika yrkeskategorier. Vi arbetar relationsbaserat och har täta kontakter mellan skola, elev och vårdnadshavare för att skapa en trygg miljö för våra elever. Vikten av ett anpassat bemötande utifrån elevens specifika behov är något som är centralt i verksamheten. https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/nordskogens-skola-2-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig med socionomexamen och har några års erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande verksamhet och erfarenhet att bemöta elever med NPF. Du har har grundläggande IT-kunskaper, goda kunskaper i svenska språket och kommunikativt duktig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som skolkurator.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
