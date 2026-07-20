Nagelterapeut söks till etablerad skönhetsklinik i Göteborg
Alma Laserkliniken AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-07-20
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Om jobbet
Alma Laserkliniken är en modern skönhetsklinik som erbjuder en rad olika behandlingar inom hudvård, estetik och laser. Med världsledande laserutrustningar och högkvalitativa skönhetsbehandlingar strävar vi efter att ge våra kunder den bästa upplevelsen. Nu söker vi en erfaren och driven nagelterapeut som vill bli en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Du kommer att arbeta med gelébaserade nagelbehandlingar (ex. nagelförlängningar, nagelförstärkningar och lackning).
Arbetstiderna är flexibla – du väljer själv hur många dagar i veckan du vill vara bokningsbar via vår onlineplattform (Bokadirekt).
Anställningsformen är provisionsbaserad, vilket innebär att du får ersättning per utförd behandling.
Vi söker en långsiktig medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som nagelterapeut, med fokus på gel (krav).
Referenser från tidigare arbetsgivare eller arbetsprover (bilder/recensioner) från egna uppdrag.
Dokumenterad erfarenhet som nagelterapeut, med fokus på gel (krav).
Kunskap och erfarenhet av övriga skönhetsbehandlingar (meriterande).
Referenser från tidigare arbetsgivare eller arbetsprover (bilder/recensioner) från egna uppdrag.
God samarbetsförmåga och en serviceinriktad inställning mot kunder.
Noggrann, ansvarsfull och driven att ständigt förbättra dina kunskaper.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att vara en del av en modern skönhetsklinik med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Flexibelt schema som anpassas efter din tillgänglighet.
En trivsam arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med ett kompetent och engagerat team.
Provision på alla genomförda behandlingar, vilket ger dig möjlighet till god förtjänst baserat på din insats.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen att skicka ditt personliga brev och CV tillinfo@swedishbrain.se
. Ange gärna "Nagelterapeut – Alma Laserkliniken" i ämnesraden.
Vi går igenom ansökningarna löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@almalaserkliniken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Laserkliniken AB
(org.nr 559457-1472), http://www.almalaserkliniken.se
Herkulesgatan 3 C (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Jobbnummer
10007800