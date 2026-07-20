Salesforce Sales & Service Cloud Technical Product Owner
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St1 är ett företag som driver energiomställningen och är verksamt i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. St1s energiportfölj omfattar oljeprodukter, biogas, hållbart flygbränsle (SAF), förnybar diesel (HVO) och solenergi. St1 driver också flera större projekt inom energiomställning.
Vi söker en Technical Product Owner för Salesforce Sales & Service Cloud som vill forma St1:s CRM-strategi och utveckla Salesforce-lösningar som stödjer försäljning, kundservice och affärsverksamheten.
Rollen är länken mellan verksamhetens behov och teknisk utveckling. Du säkerställer att lösningarna är skalbara, säkra, användarvänliga och att de faktiskt tas i bruk i organisationen. Tillsammans med verksamhet, arkitekter, utvecklare och administratörer omvandlar du behov till prioriteringar, user stories och praktiska Salesforce-lösningar.
Du blir en betrodd rådgivare för verksamhetsteam som utvecklar nya digitala arbetssätt. Med erfarenhet från flera Salesforce-implementationer bidrar du med bästa praxis, driver förändring och säkerställer långsiktig användning – inte bara leverans av funktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Produktstrategi & roadmap
Ansvara för och kommunicera roadmapen för Salesforce Sales & Service Cloud.
Säkerställa att plattformsutvecklingen stödjer affärsmål och kundupplevelse.
Utvärdera nya Salesforce-funktioner och identifiera affärsmöjligheter.
Backlog & kravhantering
Äga och prioritera produktbackloggen för Sales & Service Cloud.
Översätta verksamhetsbehov till tydliga user stories och acceptanskriterier.
Säkerställa att krav är väl definierade och redo för utveckling.
Tekniskt ledarskap
Ge vägledning kring Salesforce-arkitektur, integrationer och konfiguration.
Samarbeta med arkitekter och utvecklare för skalbara och säkra lösningar.
Konfigurera Salesforce Sales och Service Cloud praktiskt vid behov.
Samarbete & förändringsledning
Vara länken mellan verksamheten, Business Technology och externa partners.
Leda workshops och förbättringsarbete.
Stötta team genom förändring och skapa engagemang för nya arbetssätt.
Dela erfarenheter och bästa praxis från tidigare Salesforce-projekt.
Styrning & kvalitet
Säkerställa efterlevnad av säkerhets-, data- och governancekrav.
Främja god praxis inom utveckling, dokumentation och leverans.
Vad du tar med dig
Vi söker dig som är nyfiken, samarbetsinriktad och vill skapa verklig affärsnytta. Du har:
Minst 5 års erfarenhet av Salesforce, varav minst 3 år i en roll som Product Owner, Business Systems Analyst eller Technical Lead.
Praktisk erfarenhet av konfiguration i Salesforce Sales och Service Cloud.
God förståelse för CRM, försäljningsprocesser och kundservice.
Erfarenhet av digital transformation, förändringsarbete och användaracceptans.
Erfarenhet av att leverera Salesforce-lösningar i olika organisationer och branscher.
Akademisk examen inom exempelvis informationssystem, datavetenskap, ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande: Salesforce-certifieringar, erfarenhet av Einstein eller Agentforce samt arbete i stora och integrerade IT-miljöer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som känner igen dig i St1-andan: Nyfiken, Affärsmässig, Engagerad och Omtänksam. Du trivs i föränderliga miljöer där samarbete, ansvar och utveckling står i fokus.
Varför St1?
Forma St1:s CRM-vision och skapa konkret påverkan inom försäljning och kundservice.
Kombinera affärsförståelse med praktisk Salesforce-utveckling.
Påverka hur organisationen arbetar med moderna digitala lösningar.
Utvecklas inom Salesforce-arkitektur, AI-baserad CRM och produktledning.
Arbeta från Helsingfors eller Stockholm i en nordisk teknikorganisation präglad av tillit och ansvar.
På St1 får du ett verkligt ägarskap för CRM-plattformen och dess utveckling. Vi stöttar din utveckling genom lärande, samarbete över team och länder, konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter att växa.
Är du intresserad? Skicka in ditt CV och personliga brev via Barona Career senast torsdag 14 augusti 2026.
För mer information, kontakta Baronas rekryteringsteamledare Lassi Jyrinsalo under telefontiderna i augusti: tisdag 4 augusti eller torsdag 6 augusti 2026 kl. 12–14.
Låt oss utmana det vanliga!
INDTECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
St1 Nordic Kontakt
Recruitment Specialist
Arja Martikainen arja.martikainen@barona.se Jobbnummer
10007802