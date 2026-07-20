Personlig assistent sökes till barnkund utanför Gävle
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-07-20
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Vi söker engagerade timvikarier som vill bli en del av vårt team! Är du flexibel, ansvarstagande och vill arbeta med människor? Då kan det här vara ett arbete för dig.
Hos oss arbetar vi med människor, för människor – med målet att våra kunder ska få leva sitt liv fullt ut.
Just nu söker vi timvikarier som vill arbeta som personliga assistenter hos vår barnkund utanför Gävle. Arbetet som timvikarie innebär att du täcker upp när ordinarie assistenter är frånvarande, exempelvis vid sjukdom, semester eller annan ledighet. Därför är det viktigt att du är flexibel och har möjlighet att arbeta med kort varsel när behov uppstår.
Hur ser en vanlig dag ut?
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd och följer kunden i vardagen utifrån dennes behov och önskemål. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta allt från stöd i hemmet till att följa med på aktiviteter, ärenden och olika sociala sammanhang.
Arbetstiderna varierar och omfattar dag-, kvälls- och nattpass på både vardagar och helger.
Arbetsuppgifterna är bland annat:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Om dig:
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och har ett genuint engagemang för att göra skillnad i någon annans vardag. Du är lugn, trygg och ansvarsfull samt har förmågan att sätta kundens behov i fokus. Med ett lyhört och respektfullt förhållningssätt bidrar du till att skapa en trygg, säker och positiv miljö där kunden kan känna sig delaktig och väl omhändertagen. Kvalifikationer
Vårderfarenhet
Tål pälsdjur
Rökfri
Meriter:
Tidigare erfarenhet som personlig assistent
Erfarenhet av cerebral pares och/eller epilepsi
Vårdutbildning eller motsvarande
Körkort och tillgång till egen bil
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov med chans till deltidsanställning
Tillträde: Omgående. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att arbeta som personlig assistent hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8097623-2108605". Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GAVLE Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10007783