Cafe / festvåning
Herrängens Gård AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-20
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timanställd - främst helger och kvällar
Har du fyllt 20 år och tidigare jobbat på restaurang och älskar att ge det där lilla extra av dig själv? Då tror vi att du kan vara rätt person för oss. Vi har alla typer av fester hos oss; företagsfester, födelsedagsfest, bröllop och så driver vi ett cafe som har öppet dagligen. När man jobbar hos oss så gör man allt som hör till; dukar, serverar, städar, diskar och möblerar. Vi vill att våra gäster skall känna glädje och personlig service, därför är det en förutsättning att du tycker värdskapet är viktigt och att du gillar att hålla koll på detaljer så att besöket verkligen blir Extra Allt!
Sök till oss underbar miljö och härliga människor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: sofie@herrangensgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafe". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Herrängens Gård AB
(org.nr 559172-7820)
Segeltorpsvägen 49-51 (visa karta
)
125 53 ÄLVSJÖ Kontakt
Festvåning/ Cafe
Sofie Damgaard sofie@herrangensgard.se Jobbnummer
10007796