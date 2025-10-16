Skolkurator till Elevhälsan
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Kuratorjobb / Skara Visa alla kuratorjobb i Skara
2025-10-16
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen i Skara
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Arbetet innebär
Dina arbetsuppgifter som kurator är att i samverkan med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever.
Med utgångspunkt från eleven, gruppen eller organisationen uppmärksammar du behovet av stöd och insatser för att arbeta med helheten.
Du har en viktig roll i att samordna insatser och vägleda vårdnadshavare i kontakt med andra myndigheter och externa instanser, exempelvis samverkan med socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polisen eller andra organisationer. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och ingå i den samlade centrala elevhälsan. Vårt fokus är på främjande och förebyggande arbete men också åtgärdande.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tycker om att samarbeta med samtliga professioner runt eleverna och är idérik och drivande i att utveckla verksamheten. Det är viktigt för dig att sätta eleven i fokus och tillsammans med andra samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling utifrån varje enskild elev.
Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Kunskap och erfarenhet av förebyggande och främjande elevhälsoarbete.
• God förmåga att kommunicera och samarbeta med olika målgrupper.
• Mycket god datorvana och väl bekant med att använda olika digitala verktyg.
• Goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift.
Meriterande med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och gärna inom skolan.
B-körkort är ett krav då arbete i kommunens ytterområden kan förekomma.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställnings villkor
Tjänsten är ett vikariat, heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Therese Johansson 0511-32091 Jobbnummer
9559866