Skolkurator till Centrala elevhälsan
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2026-08-01
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som skolkurator ingår du i den centrala elevhälsan, där även psykologer, specialpedagoger, skolläkare och skolsköterskor ingår. Du arbetar framförallt förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Som en del i ett flerprofessionellt team bidrar du med din specifika kompetens och ditt kunnande. I tjänsten ingår att aktivt arbeta med förebyggande arbete mot droger och alla typer av kränkningar och trakasserier samt vid behov stödja rektor/biträdande rektor i att utreda och åtgärda.
Som skolkurator arbetar du bland annat med att:
• Delta i elevhälsoarbetet och det hälsofrämjande och förebyggande arbetet där du är en del av den lokala elevhälsan.
• Genomföra yrkesmässiga samtal såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal.
• Genomföra utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.
• Företräda elever i behov av särskilt stöd.
• Initiera och delta i nätverksarbete kring elever.
• Utreda och bedöma skolsociala situationer för enskilda elever och för skolan i sin helhet.
• Stötta grupper och akuta behov.
• Ge handledning och konsultation till skolpersonal.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha avklarad socionomexamen och minst två års erfarenhet av arbete som socionom. Det är viktigt att du har goda kunskaper inom det svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Om du har kunskaper i andra språk så är det meriterande.
Till den här rollen krävs att du har B-körkort.
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av att använda ProRenata och olika stödsystem som journalsystem.
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller i skolans värld.
Kunskaper om socialtjänstens förebyggande och myndighetsutövande verksamhet.
Erfarenhet av nätverksarbete.
Erfarenhet av att arbeta utifrån ett systemteoretiskt och salutogent perspektiv
Skolkurator-rollen innebär till en betydande del ensamarbete och det kräver att du är trygg, modig och självgående. Du är van att flexibelt hantera din arbetsdag utefter prioriteringar och behov. Du har en mycket väl utvecklad förmåga att skapa och bibehålla goda relationer - både internt och externt och du samarbetar väl med personer i olika kontexter och funktioner. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa varaktig tillit i dina yrkesrelationer. I övrigt har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och andra aktörer och en förmåga att skilja mellan sak och person.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att ska du kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Central elevhälsa Kontakt
SSR
Michael Almkvist michael.almqvist@gavle.se +4626179997 Jobbnummer
10017751