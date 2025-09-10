Skolkurator årskurs 4-9
2025-09-10
Om skolan:
Internationella Engelska Skolan Karlstad är en årskurs 4-9 skola som har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan vill verka för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Vi är en skola med en klar värdegrund, med en trygg arbetsmiljö, god disciplin och mycket omvårdnad. Eleverna skall lära sig ta ett personligt ansvar för sin utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.
Skolkurator årskurs 4-9
Vi söker en kurator till skolan som kommer ingå i vårt elevhälsoteam (Student Care Team) tillsammans med biträdande rektorer, Social Coordinator, skolsköterskor och speciallärare. Med din psykosociala kompetens bidrar du till att utveckla skolans elevhälsoarbete.
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen eller utbildning som vi bedömer likvärdig, till exempel beteendevetare (inriktning pedagogik eller socialt arbete) eller socialpedagog.
• Har erfarenhet av att arbeta som skolkurator, alternativt har erfarenhet av svåra samtal med barn.
• Har kunskaper om och intresse av barn och ungdomar och deras utveckling
• Vill arbeta i en internationell miljö ochkan tala både engelska och svenska flytande.
Skolkuratorn arbetar bland annat med:
• Kartläggning av enskild elev
• Stödsamtal, coachning och psykosocialt arbete med enskild elev och i grupp och klass.
• Samverkan med socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polisen eller andra organisationer
• Kris och konflikthantering
• Flerpartsamtal mellan t.ex elev - förälder - lärare - mentor - nätverk
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Ansök genom att skicka CV och personligt brev märkt "Skolkurator årskurs 4-9" tillapplications.karlstad@engelska.se
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt - kan beställas digitalt.Vi rekryterar löpande.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
