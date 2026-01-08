Skolkurator
2026-01-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Pilträdsskolan är en friskola med ca 300 elever som betonar kunskap, trygghet och elevens unika värde. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår F-9 samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås och skolan finns på Vallby.
Du bör vara utbildad socionom (eller liknande utbildning), med erfarenhet av arbete som skolkurator. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs. Du är en viktig del av vårt elevhälsoteam och arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för skolkurator bl.a.:
• Arbeta med elever i grupp i förebyggande syfte.
• finnas med ute på raster.
• Stöd- och motivationssamtal med enskild elev och ev. vårdnadshavare.
• Stödja elever som har särskilda behov p.g.a. fysiska, psykiska och sociala svårigheter.
• Vara tillgänglig för rådgivning och konsultation för lärare.
• samarbetar med vårdnadshavare.
• Medverka i upprättande av handlingsplaner.
• Samverka med socialtjänst, ungdomsmottagning, polis etc.
• Driva trygghetsteamet.
• Vara rådgivande vid frågor kring orosanmälningar.
• Göra frånvaroutredningar.
Tjänsten gäller ett vikariat då vår kurator ska vara föräldraledig under ett år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@piltradsskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sion
Loftbodsvägen 5 (visa karta
)
724 80 VÄSTERÅS Arbetsplats
Stiftelsen Källan Kontakt
Rektor
Sofia Nordin sofia.guclu-nordin@piltradsskolan.se 073-982 29 02 Jobbnummer
9674677