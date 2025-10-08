Skolkurator
Malung-Sälens Kommun / Kuratorjobb / Malung-Sälen Visa alla kuratorjobb i Malung-Sälen
2025-10-08
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som skolkurator i Malung-Sälen kommun ingår du i ett team om flera kuratorer i centrala elevhälsan. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala, logopediska och specialpedagogiska insatser och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.
Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samarbete har stor betydelse för att lärare och övrig skolpersonal tidigt ska få stöd i arbetet med att anpassa verksamheten efter elevernas behov. Huvuduppdraget är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Du bidrar med det psykosociala perspektivet i arbetet med att stödja elevernas kunskapsutveckling. I praktiken innebär det att du bidrar med psykosocial kunskap kring tidiga och adekvata stödinsatser på individ, grupp och skolnivå.
Som skolkurator hos oss är du sakkunnig inom skolan när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning. Arbetet innebär bland annat att du bidrar till en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Rollen ställer stora krav på självständighet. I yrkesrollen ingår att vara ett nav i skolverksamhetens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du kommer att tillhöra den centrala elevhälsan och kommer arbeta med elever enskilt, i grupp och klass samt med rådgivande och stödjande insatser.
Som skolkurator kommer du att ha en viktig samordnande roll kring skolnärvaro och arbeta tillsammans med elever, vårdnadshavare och skolans personal för att främja delaktighet och närvaro i undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och tidigare erfarenhet av att arbeta som skolkurator är meriterande.
Du har en stor förmåga att bygga positiva relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar. Du har en förmåga och vilja att påverka vår skolkultur samt vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete.
Tjänsten förutsätter att du är flexibel utifrån verksamhetens behov. Du kan göra professionella bedömningar och kan på egen hand eller i samarbete med andra planera och genomföra insatser. Vi ser gärna att du trivs med förändring och utveckling. Du förväntas kunna ta ett självständigt ansvar för det egna professionella arbetet. Arbetet ställer även krav på att du som skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa din yrkeskompetens och ditt omvärldskunnande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Detta är en process med löpande rekrytering så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Intervjuer kan komma att ske innan ansökningsperioden löpt ut så tveka inte med din ansökan redan idag.
Tjänsten tillsätts efter att erforderliga politiska beslut fattats.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Skolchef
Lars Kratz lars.kratz@malung-salen.se 028018230 Jobbnummer
9545866