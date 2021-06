Skoljuridisk utredare - Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen - Speciallärarjobb i Järfälla

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen / Speciallärarjobb / Järfälla2021-06-30Barn- och ungdomsförvaltningen söker nu en Skoljuridisk utredare, sakkunnig inom problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildning.Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Kvalitet och utveckling inom förvaltningen. Barn- och ungdomsförvaltningen har under flera år framgångsrikt arbetat med att höja verksamhetens kvalitet. Nästa steg är att ytterligare utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inom området problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildning.2021-06-30I din roll som Skoljuridisk utredare har du ansvar för att:Vara sakkunnig inom den lagstiftning och övriga styrdokument som styr skolans arbete med problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildningHandlägga ärenden som inkommer till huvudmannen med problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildningSamordna insatser utifrån huvudmannens och hemkommunens ansvar rörande problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildning.Stödja skolor i hantering av ärenden som rör problematisk skolfrånvaro, skolplikt/rätt till utbildningHandlägga anmälningsärenden gentemot SkolinspektionenUtreda klagomålsärenden som kommer in till huvudmannenSamverka internt och externt inom dina områdenI rekryteringen kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.Grundläggande krav:Du har relevant universitets- eller högskoleexamen, exempelvis inom pedagogik eller samhällsvetenskap eller annan arbetsgivaren bedömer som likvärdigDu har mycket god kunskap om skollagstiftning och andra för området relevanta styrdokumentDu har den lyhördhet och integritet som krävs för att växlande arbeta med såväl stödinsatser som granskningDu är en noggrann och skicklig skribent som uttrycker dig väl på svenska i tal och skriftDu kan självständigt och systematiskt strukturera och utveckla ditt arbeteDu har lätt för att samarbeta och kan anpassa ditt budskap till dem du möterÖVRIGTJärfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Intervjuer sker löpande under augusti månad.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-13Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen5838209