Skolbibliotekarie på deltid
Täby Enskilda gymnasium AB / Bibliotekariejobb / Täby Visa alla bibliotekariejobb i Täby
2026-04-28
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Enskilda gymnasium AB i Täby
Är du en engagerad och driven skolbibliotekarie som vill arbeta på en skola med starkt utvecklingsfokus, studiemotiverade elever och kompetenta och engagerade kollegor? Vi söker nu dig som, utifrån rollen som utbildad skolbibliotekarie, vill vara en nyckelperson och central resurs i våra gymnasieelevers lärande.
Det här är Täby Enskilda Gymnasium
Täby Enskilda är en fristående gymnasieskola i Täby som erbjuder fem högskoleförberedande program: samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturprogrammet och teknikprogrammet. Vi har omkring 1050 elever fördelat på 36 klasser med 30 elever i varje klass, och våra lokaler är ljusa, moderna och inspirerande.
Hos oss får du arbeta i en professionell skolorganisation med fokus på hög kvalitet och utveckling och där alla på skolan samarbetar för att möta eleverna på bästa sätt. Vår vision är central i verksamheten och passionen för lärande är en viktig utgångspunkt:
Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar.
En plats där nyfikenhet, kreativitet och bildning är våra ledstjärnor.
En plats där respekten och fascinationen för individen formar vårt arbete.
En plats där vi möts och växer tillsammans.
En plats som genomsyras av passion för lärande.
Om vårt skolbibliotek
Täby Enskilda Gymnasium har, under de senare åren, inlett ett arbete med att bygga upp ett skolbibliotek och detta arbete pågår. Biblioteket fungerar, tillsammans med skolans bokförråd, som en samlad resurs för litteratur och medier för elever och personal. Det är placerat i hjärtat av skolan, nära cafeteria, reception och den gemensamma umgängesytan Lärandets Ocean. Biblioteket är en plats där elever både kan studera i lugn och ro, men också låna litteratur, söka information och få stöd av personal.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad skolbibliotekarie och har gedigen kompetens inom biblioteks- och informationsvetenskap. Du har en mycket god förståelse för skolbibliotekets uppdrag i praktiken utifrån rådande lagstiftning. I din roll som skolbibliotekarie är du mycket engagerad, trygg och tydlig. Vidare är du strukturerad och pedagogiskt skicklig, och du har även god förmåga att entusiasmera och stötta både elever och kollegor.
Du ser biblioteket som en aktiv del av undervisningen och skolans bildningsuppdrag och har förståelse för hur skolbiblioteket kan stödja elever i behov av särskilt stöd, till exempel genom anpassade medier och kompensatoriska verktyg. Du har en mycket god digital kompetens, både när det gäller gäller olika system och användning av AI.
Du har en lösningsfokuserad inställning, är flexibel i samarbetet med lärare och initiativrik i att utveckla bibliotekets verksamhet i relation till undervisningen. Du ansvarar för att stödja elevernas informations- och litteraturkompetens och för att främja deras lärande och nyfikenhet. Vidare ser du även värdet i att kontinuerligt utveckla bibliotekets pedagogiska arbete tillsammans med skolans personal, med målsättningen att biblioteket ska vara en inspirerande lärmiljö.
Du får gärna ha erfarenhet från arbete i skolbibliotek. Vi ser även det som meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som omfattas av offentlighetsprincipen, eller har god förståelse för vad det innebär i praktiken. Det är också önskvärt att du har kompetens inom SAB:s klassifikationssystem.
I rollen som bibliotekarie hos kommer du bland annat att ansvara för:
Att stödja elever i litteraturval samt för utlåning av böcker i vårt bibliotek och bokförråd.
Biblioteksservice och handledning för elever och personal i användning av bibliotekets analoga och digitala medier, inklusive källkritik, informationssökning och AI.
Organisera och utveckla bibliotekets samling - fysiska och digitala medier, inklusive inköp, katalogisering och gallring.
Planera och genomföra läsfrämjande aktiviteter som inspirerar till läsande, till exempel läsutmaningar och månadens dikt.
Ansvara för utställningar kopplade till litteratur, demokrati och aktuella teman.
Hantera digitala resurser som Legimus och Inläsningstjänst, inklusive ansökningar och elevkontakter.
Se över och förnya skolbibliotekets utbud av böcker, inklusive skönlitteratur, facklitteratur och lättläst litteratur.
Genomföra biblioteksintroduktion för nya elever.
Stödja lärare i att integrera bibliotekets resurser i undervisningen och bidra till skolans pedagogiska mål.
Planera och genomföra workshops i källkritik och informationskunnighet.
Delta i skolans planering, uppföljning och utvärdering av bibliotekets verksamhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning, deltid (cirka 50%).
Tillträde: Augusti, eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 12/5.
Ansökan skickas till jobbansokan@tabyenskilda.se
. Bifoga CV och personligt brev. Vi ser gärna att du i din ansökan beskriver konkret hur du skulle vilja arbeta utifrån informationen i vår annons. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till rektor Åsa Edenfeldt (rektor@tabyenskilda.se
).
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi intervjuar sökande kontinuerligt och rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Tjänsten kan bli tillsatt före platsannonsens sista datum.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobbansokan@tabyenskilda.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täby Enskilda Gymnasium AB
(org.nr 556568-0112), http://www.tabyenskilda.se
Kemistvägen 1 (visa karta
)
183 79 TÄBY Kontakt
Rektor
Åsa Edenfeldt rektor@tabyenskilda.se Jobbnummer
9881380