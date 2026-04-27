Skolbibliotekarie
Motala kommun, Enhet Dansäter/Österstad / Bibliotekariejobb / Motala
2026-04-27
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-27

Arbetsuppgifter
Vi söker en bibliotekarie som vill arbeta på Dansäterskolan F-6, Fornåsa skola F-6, Klockrike skola F-6 och Österstad skola F-3. Skolorna har olika förutsättningar vad gäller elevantal, personal och lokaler.
Som bibliotekarie är du en aktiv del av skolornas pedagogiska verksamhet. Du utvecklar skolbiblioteket i samarbete med rektor, pedagoger, elever och kollegor utifrån läroplan och kommunala mål. Du ansvarar för ett relevant och inkluderande biblioteksutbud anpassat efter elevernas ålder, intressen och behov.
I rollen ingår att arbeta läsfrämjande, stödja elevers språk- och kunskapsutveckling samt bidra med kompetens inom informationssökning och källkritik. Du tillhandahåller och är ett stöd i arbete kring medier för elever i behov av anpassningar och verkar för flerspråkighet och tillgång till litteratur på modersmål. Du ansvarar även för bibliotekets dagliga arbete, såsom in- och utlåning, handledning av elever samt organisering och beställningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som i första hand har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. I andra hand kan även annan relevant högskoleutbildning vara aktuell. Erfarenhet av biblioteksarbete är meriterande.
Du är kommunikativ, social och flexibel samt har ett professionellt och gott bemötande i mötet med både elever och personal. God datorvana är meriterande.
Körkort och tillgång till bil är ett krav, då skolorna ligger utanför tätortstrafik.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320342".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Motala kommun
591 86 MOTALA
För detta jobb krävs körkort.
Motala kommun, Enhet Dansäter/Österstad
DIK
Jakob Fries 076-7676507
