Skolbibliotekarie

Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk Fören / Bibliotekariejobb / Strängnäs
2026-02-04


Bibliotekarie sökes - var med och väck läslust hos nästa generation!
Brinner du för böcker, berättelser och barns nyfikenhet? Vill du arbeta i en kreativ skolmiljö där biblioteket är hjärtat i lärandet? Då kan du vara den bibliotekarie vi söker!
På Strängnäs Montessori söker vi nu en engagerad och inspirerande bibliotekarie som vill vara med och utveckla vårt skolbibliotek till en levande mötesplats för läsning, lärande och fantasi.
Om rollen
Som bibliotekarie hos oss kommer du att:
Arbeta aktivt med att främja läslust och språkglädje hos eleverna
Samarbeta nära med lärare och pedagoger i undervisningen
Utveckla skolbibliotekets verksamhet och mediebestånd
Stötta elever i informationssökning, källkritik och litteraturval
Skapa en trygg, inkluderande och inspirerande biblioteks­miljö

Vi söker dig som
Är utbildad bibliotekarie eller har relevant erfarenhet
Har ett genuint intresse för barn och ungas läs- och lärande
Är kreativ, strukturerad och självgående
Tycker om samarbete och vill vara en del av skolans pedagogiska arbete

Vi erbjuder
En skola där biblioteket har en självklar och viktig roll
Engagerade kollegor och nyfikna elever
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En arbetsplats där idéer och initiativ uppmuntras

Välkommen med din ansökan och bli en del av vår skola - där böcker öppnar dörrar till nya världar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: jobb@strangnasmontessori.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk fören, http://www.strangnasmontessori.se
Sundbyvägen 14 (visa karta)
645 51  STRÄNGNÄS

Arbetsplats
Strängnäs montessori

Kontakt
Biträdande rektor
Linda Lilja
linda.lilja@starangnasmontessori.se
0721730102

Jobbnummer
9722870

