Skolbibliotekarie
Stockholms kommun / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med 16 000 anställda.
Grundskoleavdelningen ansvarar för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Stockholms ca 140 kommunala grundskolor.
Medioteket är en enhet inom utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder lärresurser, kompetensutveckling och stöd till Stockholms skolor och förskolor inom områdena läs- och språkutveckling, naturvetenskap- och teknik, specialpedagogik, digital kompetens, film och medier, skolbibliotek samt kultur och kulturarv i undervisningen.
Mediotekets biblioteksgrupp erbjuder stöd i att utveckla en välfungerade och relevant skolbiblioteksverksamhet genom till exempel kompetensutveckling och kollegiala nätverk samt rådgivning till skolbibliotekspersonal och skolledare. Vi tillhandahåller också gemensamma digitala bibliotekstjänster samt sköter två stora depåbibliotek med barn- och ungdomslitteratur - Mångspråksbiblioteket och Cirkulationsbiblioteket.
Läs mer om Mediotekets verksamhet: Pedagog Stockholm
Beskrivning av tjänsten
Medioteket söker nu dig som vill vara en del av ett projekt för stärkt skolbiblioteksutveckling inom grundskoleavdelningen i Stockholms stad. Du rekryteras för en projektanställning till och med juni 2027. Övergripande syften med projektet är att fler elever ska ha tillgång till ändamålsenliga skolbibliotek samt att förvaltningen ska öka kunskapen om hur det kan fungera när en skolbibliotekarie ansvarar för biblioteksverksamheten på två skolor.
Du är anställd på Medioteket men kommer i vardagen att ha huvudsaklig placering på två mindre grundskolor i staden, i stadsdelarna Hässelby-Vällingy respektive Enskede-Årsta-Vantör. På dessa skolor förväntas du arbeta som skolbibliotekarie och utveckla skolbiblioteksverksamheten tillsammans med rektor och personal på skolan. Utvecklingsarbetet sker utifrån de speciella förutsättningarna på respektive skola samt i dialog med ansvarig rektor och din chef vid Medioteket. Målet är en kreativ skolbiblioteksverksamhet som är integrerad i undervisningen och som aktivt bidrar till elevernas läsintresse, lärande och bildning.
Du arbetar två dagar per vecka på respektive skola. Mer information om vilka skolor du ska arbeta på ges vid en eventuell intervju. En dag per vecka ägnar du åt planering, läsning och uppföljning. Du arbetar i team med två kollegor med liknande projektanställning och har tillgång till ett stort nätverk av bibliotekariekollegor. Mediotekets skolbibliotekssamordnare ger introduktion till arbete i skolbibliotek i Stockholm stad samt löpande stöd och kompetensutveckling under projektets gång. Gemensamma resurser såsom Cirkulationsbiblioteket och Mångspråksbiblioteket står till ditt förfogande.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie i skolbiblioteket har du ett pedagogiskt uppdrag utifrån stadens skolbiblioteksplan och skolans övriga styrdokument. Arbetsuppgifterna anpassas utifrån arbetstiden på respektive skola samt utifrån skolans förutsättningar och identifierade behov.
I din roll arbetar du med att involvera eleverna i skolbiblioteksverksamheten, både under skoltid och på fritiden. Du utforskar samarbeten med lärare som kan stärka skolbibliotekets användning och integration i undervisningen. Du initierar, planerar och genomför läsfrämjande aktiviteter som stärker elevernas läsintresse och deras språkliga förmåga. Du medverkar i undervisning som stärker elevernas medie- och informationskunnighet och bidrar till deras ökade bibliotekskunskap. Du utvecklar skolbibliotekets viktiga funktion för flerspråkiga elever och elever med funktionsnedsättning. Du ansvarar för inköp, gallring och exponering av medier för att tillgängliggöra ett brett, relevant och intresseväckande utbud av skön- och facklitteratur på skolan. Kvalifikationer
Vi söker dig som
har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
har erfarenhet av arbete skola och/eller bibliotek som arbetsgivaren bedömer som relevant i förhållande till den aktuella tjänsten.
har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur och kan inspirera till läsning.
har adekvat digital kompetens och kan vägleda elever och personal i användning av digitala verktyg och informationskällor.
För att trivas på denna tjänst behöver du vara öppen för att arbeta på två skolor och intresserad av att ta dig an de utmaningar som detta arbetssätt kan medföra. Du bör vara socialt intresserad och ganska envis.
För att lyckas i rollen ska du också
tycka om att arbeta med barn och ungdomar och vara nyfiken på deras lärande.
kunna skapa goda möjligheter för elever och lärare att vara delaktiga och engagerade i skolbibliotekets verksamhet.
kunna uttrycka dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt samt anpassa ditt förhållnings- och kommunikationssätt till mottagaren.
vara initiativrik och ha ett lösningsorienterat förhållningssätt i samarbete med andra.
hålla dig löpande uppdaterad inom ditt kompetensområde och ha en stark ambition att omsätta dina teoretiska kunskaper till välfungerande skolbibliotekspraktik.
Det är särskilt meriterande om du har flerårig erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek. Det är också meriterande om du har flerårig erfarenhet av arbete i annan biblioteksverksamhet för barn och unga, särskilt i flerspråkiga miljöer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För ytterligare önskvärda erfarenheter, förmågor och personliga egenskaper - se stadens rekryteringsprocess.Övrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Medioteket Kontakt
Elin Hirschfeldt 08-50832711 Jobbnummer
9590944