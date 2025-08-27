Skolbibliotekarie
2025-08-27
Om företaget
Johan Movingers Gymnasium är en friskola i Solna. Skolan ligger centralt i Solna med mycket goda kommunikationer nära pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar. Skolan har Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Barn och Fritidsprogrammet.
Johan Movingers Gymnasium är en familjär skola på kristen grund, med mindre klasser och gemytlig stämning. Skolans personal arbetar aktivt tillsammans för att skapa en god miljö där varje elev blir sedd och det aktiva elevhälsoteamet finns kontinuerligt tillgängligt.
Skolan är en del av Petrusgruppen, en skolgrupp bestående av flera kristna skolor.
Vi söker
Vi söker till hösten 2025 en ansvarig skolbibliotekarie. Tjänstens omfattning är totalt 20% fördelad på två små skolor: Johan Movingers gymnasium och Stefanskolan. Annons finns även för Föreningen Stefanskolan.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och vilja vara nära eleverna, brinna för att lära ut, vara välplanerad och steget före. Du ska:
• ha adekvat utbildning
• vara självgående, ta egna initiativ och gilla att samverka med andra
• vara ansvarskännande och vilja bidra till skolans ständiga utveckling
• tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och kollegor
Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse.
Arbetstid
Arbetstid
20%. Vi tillämpar provanställning.
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skicka ansökan till: jobbjmg@petrusgruppen.se
Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan bibliotek".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan bibliotek". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Kruthusbacken 38 (visa karta
)
169 52 SOLNA Jobbnummer
9479569