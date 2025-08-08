Skolbibliotekarie
Vill du jobba på en fristående F-9-skola som har:
god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
ett fint skolbibliotek med många fack- och skönlitterära titlar
goda elevresultat
ca 25 elever i klasserna
engagerad och duktig personal
välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
gemensamma regler som skapar trygghet och ett gott studieklimat
god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden
Då ska du söka dig till oss på Västbergaskolan!
Västbergaskolans skolbibliotek är en viktig del av skolan. Där välkomnas vi av en stor mängd fack- och skönlitteratur i en trivsam miljö. Biblioteket ligger centralt placerat i vår fina ljushall. Forskning visar att välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever.
Som bibliotekarie på Västbergaskolan är du en viktig person för eleverna. Det är ett kreativt arbete med målet att skapa nyfikenhet runt böcker och läsning, att genom litteraturen vidga elevernas världar och tro på sig själva, att upptäcka att litteratur är en källa till glädje, samtal och reflektion. I rollen som bibliotekarie samarbetar du med skolans pedagoger för att befrämja elevens förmåga att läsa, skriva och göra sin röst hörd. I vårt skolbibliotek har eleven tillgång till modern informationsteknik och kan därigenom träna på att hitta information och utöva sina demokratiska rättigheter.
Vi söker dig som är utbildad och erfaren bibliotekarie som brinner för att arbeta med barns och ungas läsning.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att verka för ökad likvärdighet och höjd måluppfyllelse genom att stärka skolans läskultur, stötta elevernas läsutveckling och språkliga förmåga samt digitala kompetens.
Du kommer exempelvis bedriva bibliotekslektioner och genomföra läsfrämjande aktiviteter såsom att hålla bokprat, samt delta i olika projekt och teman. Du kommer även att samverka med elevhälsan och fritidshemmet.
Utöver ovanstående kommer du även:
Ansvara för inköp.
I dialog med elever, personal och skolans ledningsgrupp utveckla och följa upp verksamheten i enlighet med läroplan och lokalt uppställda mål.
Utveckla och dela med dig av din kompetens inom läs-och språkutveckling samt läsfrämjande metoder i syfte att väcka elevernas läsglädje.
Stödja elever i behov av anpassningar eller särskilt stöd och ansvara för administration av Inläsningstjänst och Legimus.
Utveckla och dela med dig av din kompetens inom medie- och informationsteknik.
Leda skolans kulturgrupp som bl.a. håller sig uppdaterad på och initierar kulturella projekt, evenemang och upplevelser för våra klasser.Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Du har några års erfarenhet av arbete med barn och unga i skolbibliotek och/eller folkbibliotek, och vi ser gärna att du har dokumenterad kunskap om barns läs- och språkutveckling. Som person är du flexibel, lösningsinriktad och kommunikativ. Du har idéer och ett starkt intresse för utveckling av biblioteksverksamheten. Du gillar att samarbeta med andra men är även van och bekväm med att arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiv, engagerad och skicklig personal.
Tillträde 29 september eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan som innehåller ett CV och personligt brev och skickas till oss via e-post senast 31 augusti 2025.Övrig information
Tjänsten är tillsvidare, 80%, uppehållstjänst med 6 månaders provanställning.
Lön enligt ök.
Om intresse att arbeta heltid finns, kan det eventuellt finnas möjlighet att kombinera med ytterligare uppdrag på skolan, såsom undervisning i något ämne eller som pedagog på fritids.
