Skoladministratör till Tjärnaskolan
2026-03-25
Tjärnaskolan är en grundskola med cirka 300 elever från förskoleklass till skolår 6.
Vi bygger för framtiden och där är arbetsmiljön central. Stora satsningar har genomförts under senaste läsåren och den satsningen fortsätter självklart de kommande åren. Vi tror på att arbeta som en flexibel organisation för att kunna möta varje elev. Vi har en inkluderande grundsyn vilket innebär att klassrummet är elevens naturliga arena. Alla stödfunktioner arbetar tillsammans med lärarna i klassrummet, så som sva-lärare, kurator, logoped, handledare, speciallärare, specialpedagog. Vi arbetar i team runt varje årskurs och vi har en personalgrupp som har en bred kunskap om barns olika förmågor, olikheter och behov. Stöd och hjälp finns alltid till hands, med bland annat språkutvecklande arbetssätt, bildstöd. Ett system för samplanering finns, liksom kompetensutveckling och kollegahandledning.
På Tjärnaskolan utvecklas eleverna i en interkulturell miljö vilket ger dem kunskaper för livet om så väl andra kulturer som olika människors livssituation. Vi har 25 olika språk representerade bland alla våra härliga elever - är inte det fantastiskt? Vi är stolta över att få vara en del av att fostra allas vår framtid.
Vi tror på en gemensam plattform och i Borlänge kommun har vi verkligen detta, nämligen vår värdegrund. Värdegrunden ligger till grund för allt vårt arbete och är en ledstjärna i vår vardag - den lyder:
- Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter
Arbetet som skoladministratör innebär att bistå ledningen med bl a personaladministration, systemadministration, ekonomi, vikarieanskaffning samt övrig administration t ex protokollföring. Andra uppgifter kan vara att bistå rektor med diverse beställningar, ta fram data och renskrivning av dokument. I de flesta fall har du också direktkontakt med flera pedagoger i skolan.
Som skoladministratör har du en central roll. Du stöttar ledningen i det dagliga arbetet utifrån behov och önskemål och ingår i skolans lokala ledningsgrupp.
Till ditt stöd ingår du i ett nätverk av skoladministratörer där du har möjlighet till både lärande och erfarenhetsutbyte.
Du behöver samarbeta med många olika delar av organisationen internt och hjälpa med planering, schemaläggning och sammanställning men också externt genom att besvara mail, telefon och ibland ta emot besök.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Du har en högskoleutbildning med inriktning mot administration eller administrativ gymnasieutbildning med påbyggnad inom personal och administration och har jobbat några år med detta.Dina personliga egenskaper
Vi söker en glad och positiv person som har ett service- och lösningsinriktat arbetssätt, en god kommunikativ förmåga och som tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du är bra på att se lösningar på komplexa problem och har en förmåga att agera klokt även i stressade situationer.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av ekonomiska och personaladministrativa program, gärna Heroma, Raindance och Edlevo som är de program vi främst använder. Erfarenhet av Skola 24.
Goda kunskaper i andra program såsom Office 365.
Erfarenhet av arbete i grundskolan.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Rektor
Stefan Fredriksson 0243-662 12
