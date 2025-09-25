Skoladministratör till Malmö Idrottsgrundskola
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en skoladministratör till Malmö Idrottsgrundskola.
I din roll som skoladministratör utgör du ett nära chefstöd till skolledare inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations- och myndighetsadministration. Skoladministratören är ansiktet utåt i skolans expedition och har många kontakter med besökare, elever, föräldrar, myndighetspersoner osv. Skoladministratören ansvarar för den interna servicen på skolan och genomför allmänt förekommande kontorsgöromål. Administration i förekommande IT-system ingår i uppdraget. Du har ett flexibelt förhållningssätt och trivs i en dynamisk miljö.Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller annan utbildning som bedöms motsvarande av arbetsgivaren. Du har erfarenhet av skoladministratörsuppdraget. Du har erfarenhet av att arbeta i skolans system så som extens, Skola24, Unikum och Medvind. Det är meriterande om du har tbildning inom det administrativa området, gärna kopplad till ekonomi eller IKT. Det är även meriterande med erfarenhet av diarieföring och tidigare erfarenhet av att arbetat på grundskola.
För tjänsten krävs erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna på skola eller i kommunal verksamhet. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Malmö Idrottsgrundskola är en unik skola som erbjuder eleverna en möjlighet att kombinera sina studier med en satsning på sin idrott. Skolan är belägen på Stadionområdet i Malmö i moderna och fräscha lokaler. I nuläget är sjutton olika idrotter representerade på skolan och alla elever blir antagna genom antagningstester. Totalt på skolan går ca 520 elever i sex paralleller i årskurs 7-9. På skolan är lärarna behöriga och erfarna och du kommer att bli en del av ett fantastiskt kollegium. Vår vision är en skola som ger varje elev en lust att lära som skapar god hälsa och stora valmöjligheter genom livet.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
