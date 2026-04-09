Skoladministratör till Forsheda, vikariat
2026-04-09
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.

Beskrivning
Forsheda skola är en 7-9 skola med ca 200 elever. Skolan kännetecknas av en trivsam, lugn och välkomnande atmosfär. Vi har ett bra samarbete mellan all personal och strävar mot att alla ska uppleva arbetsglädje. Dina arbetsuppgifter
Arbetet hos oss innebär att vara ett ansikte utåt och hantera telefonsamtal, mail och post. Du kommer att arbeta med personaladministration, elevadministration till viss del, vikarieanskaffning samt vara stöd till rektorer i olika praktiska och administrativa ärenden. Kvalifikationer
Vi söker sig som är serviceinriktad, har lätt att samarbeta och har ett interkulturellt förhållningssätt och ett gott bemötande. I skolans värld är det under perioder ett högt tempo vilket innebär att det är viktigt att du har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Vi ser att du har eftergymnasial utbildning inom administration eller motsvarande erfarenhet. Du har god datorvana och lätt att sätta dig in i olika system samt är duktig på att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du kan våra system IST Administration och Heroma.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Värnamo Kontakt
Diana Oskarsson vision@varnamo.se Jobbnummer
9843686