Skoladministratör till Fågelbacksskolan
2026-03-24
Ref: 20260658 Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vår skoladministratör ska vara föräldraledig nästa läsår och vi söker nu någon som kan ta över hennes uppdrag under nästa läsår och bli en självklar del av vår arbetsplats.
Som skoladministratör på Fågelbacksskolan arbetar du nära skolledningen och är ett nära chefstöd inom områden som elev-, personal-, informations-, och myndighetsadministration. Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll på vårt kansli där du fungerar som vårt ansikte utåt men också som spindeln i nätet. Du kommer dagligen ta emot besök, hjälpa och vägleda elever, kollegor, vårdnadshavare, myndighetspersoner och övriga besökare så en öppen dörr och service behöver vara en självklarhet för dig.
I uppdraget ingår det även att hantera elevadministration, såsom t ex registrera elever, placeringar, betyg och andra elevresultat. Du ansvarar för vår posthantering, diarieföring, registrering, arkivering mm. Som skoladministratör hos oss är vikariehantering, bemanning och viss schemaläggning en stor del av uppdraget vilket innebär att det är arbetsuppgifter som du behöver vilja ta dig an och gilla.Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller motsvarande. För tjänsten krävs erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna på skola eller i kommunal verksamhet. Utbildning inom det administrativa området, gärna kopplad till ekonomi eller IKT är meriterande. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Du har god svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i något eller några av våra vanligt förekommande IT-system som H-rutan, Medvind, Ekot (ekonomi), Extens (betyg och elevregistrering), Edlevo, Platina (diarieföring), Vikariebanken (vikariesystem) och Skola 24 (schemaläggning) och Unikum.
Vi söker dig som är flexibel, kreativ, stresstålig, positiv, ordningsam, hjälpsam, gillar att jobba i team men också självständigt, gillar att ha många bollar i luften och har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi ser fram emot att träffa dig och att du ska bli en del av vårt team!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I centrala Malmö finns Fågelbacksskolan, en högstadieskola där du i en fräsch och ändamålsenlig miljö ges möjlighet att göra skillnad! Vi har en gemensam definition av god undervisning men också tydliga strukturer, respektfullt bemötande och ett ständigt lärande i alla delar av vår organisation. Ledarskapet är stabilt och tydligt med höga förväntningar, ansvarsfördelning och tillit. Vi har undervisningen och lärandet i fokus och tillsammans bildar och fostrar vi våra elever att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter och framtidstro och tillsammans lär vi och utvecklas i en lärandekultur där just tillsammans är ett ledord för alla våra olika professioner på skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning till och med 2027-08-13
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-03 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
For att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Lön enligt överenskommelse
