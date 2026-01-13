Skoladministratör till F-6 skola 80-100%
2026-01-13
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Är du en driven och serviceinriktad administratör med hög digital kompetens som trivs i en varm och inkluderande skolmiljö?
Vi söker dig som vill vara navet i ett område med stora möjligheter att göra skillnad för barn! Som skoladministratör är du både vår första kontakt utåt och en nyckelperson internt - du är en del av att skolan fungerar bra varje dag.
Antilopenskolan är en F-6 skola i centrala Klippan med goda kommunikationsmöjligheter. På skolan går ca 220 elever, av dem är ca 90 elever inskrivna på fritidshemmet. Glädje, trygghet och utveckling genomsyrar vår skola. IKT är en viktig del av elevernas lärande och Klippans kommun har satsat på en till en från årskurs 4. Språkutvecklande arbetssätt genom kooperativt lärande genomsyrar vår undervisning. Vi tror på delat ledarskap i klasserna, både utifrån elevernas kunskapsperspektiv men också utifrån lärarnas arbetsmiljö. Skolan satsar därför på ett två-lärarsystem i åk 1-6.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Vi söker en skoladministratör till vår fina skola på 80-100%.
Som skoladministratör har du en nyckelroll i skolans organisation. Du arbetar nära skolledning, pedagoger, elever och vårdnadshavare och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt och professionellt. Du ansvarar för administrativa processer, ekonomihantering samt dagligt administrativt stöd till skolans verksamhet.
Arbetet är varierat och kräver både självständighet och samarbetsförmåga. Du trivs med ansvar, är handlingskraftig och ser lösningar istället för hinder.
Ditt uppdrag:
* Ekonomi & budgetstöd: underlag till budget, kontering, attestflöden, uppföljning och enklare prognoser i våra ekonomi- och inköpssystem.
* Schemaläggning & bemanning: stöd till ledning och arbetslag, vikarietäckning, lokalschema och mötesbokningar.
* Beställningar & avtal: inköp enligt ramavtal, order- och leveranshantering, enkel avtalsskrivning och uppföljning.
* System- och digitalt stöd: vardagsadministration i Microsoft 365/Office, skoladministrativa system och e-tjänster; snabb problemlösning och guidning för kollegor.
* Expedition & service: bemanna expeditionen vid entrén, ta emot besökare, leverantörer och myndighetskontakter; skapa trygghet och struktur i bemötandet.
* Elev- och personaladministration: närvaro, register, intyg och handläggning enligt gällande rutiner.
* Ordning & regelefterlevnad: diarieföring, arkivering och hantering enligt GDPR och offentlighetsprincipen.
Du ingår i ett nära team med rektor och biträdande rektor, vilket innebär tät dialog och samarbete kring skolans dagliga drift och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceorienterad och professionell i ditt bemötande eftersom du i din roll som skoladministatör representerar skolan i alla kontakter vid expeditionen. Du är självständig, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att hålla många trådar samtidigt. Du trivs med att arbeta på en arbetsplats där ett professionellt förhållningssätt utgör grunden i våra relationer där tydlighet och respekt gör skillnad varje dag!
Vi söker dig som:
* Har dokumenterad utbildning/erfarenhet av administrativt arbete med ekonomi/inköp/schemaläggning såsom exempelvis: utbildning inom Offentlig administration, Administratör/Office Manager, Ekonomi- och löneadministration, Digital administratör, Skoladministratör/utbildningsadministration (finns på några orter)
* Har dokumenterad utbildning/erfarenhet och mycket hög digital kompetens inom Microsoft 365 (Teams, OneDrive, Excel, Outlook, SharePoint), Visma Personec, Stratsys samt är snabb på att orientera dig i nya system och e-tjänster. Meriterande om du arbetat med skoladministrativa system (t.ex. IST, Skola 24, Haldor)
* Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, grundläggande kunskaper i engelska; ytterligare språk är meriterande
* Känner till eller har arbetat enligt GDPR, offentlighetsprincipen och diarieföring (meriterande).
* Har erfarenhet från skolmiljö/F6 eller annan offentlig verksamhet (meriterande).
Vi tillämpar löpande rekrytering.
