Skoladministratör Svaleboskolan
Lunds kommun / Skolassistentjobb / Lund Visa alla skolassistentjobb i Lund
2026-04-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör på Svaleboskolan har du en viktig roll på skolan. Du fungerar främst som ett administrativt stöd till rektor och biträdande rektorer. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av elevadministration, löne- och personaladministration, diarieföring, fakturahantering och arkivering. Utöver det förekommer även arbetsuppgifter kring hantering av betyg, nationella prov, beställningar, viss statistikrapportering och även andra skoladministrativa arbetsuppgifter.
Vi erbjuder en bred och varierad tjänst där fokus ligger på administration, service och många kontakter. Du är en nyckelperson i skolans verksamhet och samarbetar både med interna och externa aktörer. Du tar emot skolans besökare och ger service till rektorer, personal och vårdnadshavare. Du arbetar tillsammans med din kollega på Svaleboskolan, har även samarbete med skoladministratören på Idalaskolan samt träffar skoladministratörer i förvaltningen i gemensamma mötesforum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och fysiskt placerad på Svaleboskolan 4-9. Tjänstgöringsgraden är 100% fördelat måndag till fredag.
Vi söker dig
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning gärna med inriktning administration eller ekonomi. Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller HR är meriterande. Du har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna inom skolmiljö eller offentlig förvaltning. Goda kunskaper inom ekonomi- och personaladministration är ett krav. Dina IT-kunskaper är goda och du är van vid att arbeta med datorn som arbetsredskap i olika program och system. Vi arbetar bland annat med Raindance, Edlevo, Personec P och W3D3 så kunskap i dessa system är meriterande.
Som person är du flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter och högt arbetstempo.
Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer på arbetsplatsen och du har en mycket god
samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du kan leda, strukturera och organisera ditt arbete självständigt samt prioritera bland dina arbetsuppgifter om det behövs. Du är van vid att hålla igång flera ärenden och processer samtidigt och kan växla mellan dessa parallellt innan slutförande. Din kommunikativa förmåga är mycket god och du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. För att trivas med tjänsten krävs det att du själv ansvarar för att kontinuerligt fortbilda dig kring nyheter i system och rutiner.
Om rekryteringen
Vi har i denna rekrytering valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Svaleboskolan är en F-9 skola belägen i Veberöd med naturen alldeles inpå knuten. På skolan går cirka 800 elever. Skollokalerna ryms i tre stora byggnader på ett stort skolområde. Årskurs F-3 är uppdelat i två olika byggnader och delar skolgård som är anpassad för de yngre eleverna. Årskurs 4-9 finns i en annan byggnad tvärs över skolgården och alla elever äter i samma matsal. På skolan arbetar närmre 130 personer. Skolan leds av en rektor samt en biträdande rektor på varje stadium. I nära anslutning till skolan ligger folkbiblioteket som också är skolbibliotek. Det finns en fullstor idrottshall i direkt anslutning till skolan där eleverna har sin idrottsundervisning.
Veberöd ligger cirka 2 mil öster om Lund med goda bussförbindelser från Malmö och Lund.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen
Jobbnummer
9885756