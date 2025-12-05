Skoladministratör, Rinmangymnasiet
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Skolassistentjobb / Eskilstuna Visa alla skolassistentjobb i Eskilstuna
2025-12-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du ingå i ett team på en fantastisk skola med goda studieresultat. Är du positiv, engagerad och ansvarsfull? Gillar du att hålla koll på detaljerna samtidigt som du inte förlorar helhetsperspektivet? Rinmangymnasiet växer och nu utökar vi vår administration med ytterligare en skoladministratör.
Rinmangymnasiet är en framgångsrik skola med goda studieresultat för cirka 1200 elever och är lokaliserad i centrala lokaler i Eskilstuna. Skolan har både science- och vård- och omsorgscollege och är profilerad mot naturvetenskap, teknik, omvårdnad och restaurang. På skolan finns de nationella programmen Industriteknik-, El- och energi, Naturvetenskap-, Restaurang- och livsmedel-, Teknik och Vård- och omsorgsprogrammet. Vi har ett utvecklat samarbete med kommunal vuxenutbildning där vissa utbildningar är förlagda till vår skola. Vi ansvarar även för Anpassad gymnasieskola. För närvarande har vi tre EU-finansierade utvecklingsprojekt på skolan.
På Rinmangymnasiet, i hjärtat av Eskilstuna, vill vi att våra elever växer, både som människor och genom kunskap. Vårt mål är att utveckla kreativitet och ansvarstagande hos alla elever. Hos oss möter elever engagerad personal som rustar elever för framtida studier och yrkesliv.
Här kan du läsa mer om skolan: https://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasium/rinmangymnasiet.html
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Som skoladministratör utgör du ett nära chefsstöd till skolledarna inom elevadministration och informations-, och myndighetsadministration. Du har en central och viktig roll på skolans expedition och är ansiktet utåt och tar dagligen emot besök där du hjälper och vägleder elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner med mera. Ditt ansvarsområde är i huvudsak administration av skolans elever med studieplanering, betygs- och examenshantering. Tillsammans med kollegor bemannar du även skolans reception med praktiska servicefrågor för skolans elever.
Du arbetar i team med andra kollegor där var och en har sitt ansvarsområde men ni hjälps åt utifrån ett delat ansvar för skolans administration. Gemenskap och sammanhållning är viktiga ledord i vår verksamhet och vi månar om att hjälpa varandra vid behov. Administrationen har ett nära samarbete med skolans ledning och leds av administrativ chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete inom de senare skolåren, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Du har goda datakunskaper och behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift, då arbetsuppgifterna ställer höga krav på kommunikativ förmåga.
Det är meriterande om du har en högskoleutbildning samt erfarenhet av att arbeta i administrativa skolsystem. Även god vana av att arbeta i Word och Excel ses som ett plus.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi har att du har ett intresse för administrativa uppgifter. Du är självständig och tar ansvar för ditt uppdrag och arbetar med god förmåga att korrigera och kvalitetssäkra ditt eget arbete. Du är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du har förmåga att prioritera bland dina uppgifter vid stressiga situationer samtidigt som du behåller lugnet. Du är lösningsfokuserad genom att se möjligheter utifrån utmaningar och komplexa situationer. Du är självgående och vågar på egen hand lyfta fram förslag till alternativa möjligheter och lösningar. Du är samtidigt en social och öppen person med god servicekänsla som har lätt för att samarbeta med kollegor och trivs med att möta människor. Dina personliga egenskaper har stor betydelse för vår framgång och vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi är nyfikna på vad just du har att bidra med! Varmt välkommen in med din ansökan!
Tjänsten kräver utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar 53 förskolor, 27 grundskolor och en gymnasieskola med tre enheter, plus ett antal gemensamma enheter som anpassad gymnasieskola och verksamhet för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Tillsammans är vi cirka 3 500 medarbetare.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Tollan johanna.tollan@eskilstuna.se 016-7103149 Jobbnummer
9629936