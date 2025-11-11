Skoladministratör
I Vaggeryds kommun finns totalt 11 grundskolor på landsbygd och i tätorterna. Med start läsåret 2026 kommer år 4-6 samlas till skolorna i tätorterna och F-3 organisationen är nu under uppbyggnad. Du kommer att arbeta i den norra kommundelens grundskolor.
Som skoladministratör utgör du ett nära chefsstöd till rektorn inom områden som elev-, personal-, informations-, och myndighetsadministration. Du kommer att ha en central och viktig roll på vår enhet.

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår det att hantera elevadministration i systemet IST Administration. Du ansvarar för vår posthantering, diarieföring, arkivering mm. Du kommer att arbeta med personaladministration, t ex schemaregistrering och sjukanmälningar i vårt personalsystem. Arbetsuppgifter kopplade till vikariehantering, bl a bokning av vikarier och placering av vikarier, ingår också i dina arbetsuppgifter. Även vissa ekonomiadministrativa uppgifter ingår i uppdraget.Kvalifikationer
Du har minst gymnasieutbildning eller motsvarande och vi ser gärna att du har utbildning inom det administrativa området. För tjänsten är det önskvärt med erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna på skola eller i annan kommunal verksamhet. Du har god IT-vana och du har lätt för att lära dig olika system. Du har god svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i något eller några av våra vanligt förekommande IT-system, exempelvis IST Administration, Personec P eller Agresso.För att passa för uppdraget är du serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel, ansvarstagande och noggrann.Övrig information
