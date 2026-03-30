Skoladmininistratör
Boxholms Kommun / Administratörsjobb / Boxholm Visa alla administratörsjobb i Boxholm
2026-03-30
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms Kommun i Boxholm
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
1 plats(er).
Vill du ha en central roll där du varje dag bidrar till att skolans verksamhet fungerar smidigt? Nu söker vi en skoladministratör!
Som skoladministratör hos oss på Boxholms kommun är du vårt ansikte utåt och en avgörande nyckelperson i organisationen. Du tar ett helhetsansvar för våra administrativa processer och fungerar som ett stöd till skolledningen i en roll som är varierande med krav på hög noggrannhet och ett varmt bemötande.
Boxholms kommuns barn- och utbildningsverksamhet består av skolenheterna Stenbockskolan, Åsbo skola samt fem förskolor som är geografiskt spridda över kommunen. Vår organisation utgår från centrala Boxholm och även om tjänsten i nuläget är placerad på Stenbockskolan förväntas du befinna dig på plats på Åsbo skola någon dag i veckan.
Om rollen
Vi söker dig som trivs med att vara verksamhetens sammanhållande länk och som har förmågan att hantera både daglig service och mer formella administrativa ansvarsområden med samma professionella inställning.
I uppdraget ingår bland annat:
Elevadministration och betygshantering
Stöd till skolledningen
Ekonomi- och personaladministration
Kommunikation och service
Arkivering och dokumenthantering
Vi söker dig som:
Har minst gymnasieexamen, gärna med påbyggnadsutbildning inom kommunikation, ekonomi eller administration.
Har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna i kommunal verksamhet.
Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Har god IT-vana och lätt för att sätta dig in i nya system. Vi arbetar bland annat i Medvind, Visma Ekonomi och IST Administration.
Har B-körkort för att kunna förflytta dig mellan våra skolor.
Som person är du strukturerad och noggrann, serviceinriktad och välkomnande samt flexibel och stresstålig. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt. Du har även hög integritet och gott omdöme.
Övrigt
Tjänsten är en semestertjänst
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407)
Box 79 (visa karta
)
595 03 BOXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn och Utbildning Kontakt
Tf. barn- och utbildningschef
Malin Petersson malin.petersson@boxholm.se 0142-89529 Jobbnummer
9825992