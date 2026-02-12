Skogvaktare
Skogvaktare med områdesansvar - Jokkmokks Allmänning
Vill du arbeta nära skogen, bidra till ett hållbart skogsbruk och vara en viktig del av utvecklingen i Jokkmokks kommun? Trivs du i en självständig roll där fältarbete, planering och samverkan går hand i hand? Då kan du vara den vi söker. Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som skogvaktare med områdesansvar ansvarar du för planering och genomförande av skogliga åtgärder inom vårt innehav. Tyngdpunkten ligger på förvaltning av våra produktionsskogar, men rollen omfattar även naturvårdsrelaterade uppgifter och samverkan med rennäringen. Du blir en del av en liten, engagerad organisation där initiativ, dialog och samarbete är centralt.
Arbetet är varierat och kombinerar kontorsarbete med tid ute i skog och mark. Du får en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Traktplanering
Ajourhållning och utveckling av GIS-underlag
Ansvar för vägar och kontakt med vägentreprenörer
Kontakt med delägare och hantering av delägaransökningar
Rådgivning till delägare
Rennäringssamråd
Arbetet innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegor och externa aktörer. Variation i arbetsuppgifter är en naturlig del av rollen.
Vem är du?
Du uppskattar ett aktivt arbete utomhus i kombination med administrativt arbete. Du har förmågan att se både detaljer och helheten i landskapet. Du är trygg i att arbeta självständigt men trivs också i samarbete med andra. Rollen kräver god social förmåga, stort intresse för utveckling och ett professionellt bemötande gentemot delägare och samarbetspartners.
Vi söker dig som har:
Högre skoglig utbildning eller motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av fältarbete
Hög GIS-kompetens och god datavana
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
B-körkort (meriterande med B-96 eller BE)
Erfarenhet av rennäringssamråd (meriterande)
Behörighet & vana att köra snöskoter (meriterande)
Att vara bekväm med ensamarbete är en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att ta ansvar, vara självgående och samtidigt bidra till ett gott lagarbete.
Vi erbjuder
Förtroendearbetstid med goda möjligheter att planera din arbetsdag
En varierad och meningsfull roll i en liten och engagerad organisation
Möjlighet att påverka och utveckla skogsbruket i Jokkmokks kommun
Tillsvidareanställning (provanställning 6 månader)
Stationeringsort: Jokkmokk
Om Jokkmokks Allmänning
Jokkmokks Allmänning ägs av cirka 1 000 delägare i Jokkmokks kommun och har förvaltat sitt skogsinnehav sedan 1896. Vi arbetar långsiktigt för att utveckla både skogen och bygden. Varje år betalar Allmänningen ut 5,5-6 miljoner kronor till delägare och lokala projekt. Genom vårt dotterbolag, Jokkmokks Allmänning AB, har över 40 årsarbetstillfällen skapats eller bevarats i kommunen sedan 2004.
Vi är PEFC-certifierade genom Pro Silva.
Läs mer på: www.allmanningen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 1/3
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökningarna kommer att hanteras löpande. Slutintervjuer planeras ske under vecka 13.
Kontaktuppgifter
Skogsförvaltare:
Christian Rimpi 070-567 87 81
Skogvaktare:
Åsa Fjällborg 070-202 20 27 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: christian.rimpi@allmanningen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skogvaktare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks Sockenallmänning
Klockarplatsen 1 (visa karta
)
962 32 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokks Sockenallmänning Jobbnummer
9739765