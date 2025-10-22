Skogsröjare Säsongen 2026

MJK Skogsvård AB / Skogsbrukarjobb / Östersund
2025-10-22


Visa alla skogsbrukarjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MJK Skogsvård AB i Östersund

MJK SKOGSVÅRD AB är ett företag som enbart arbetar inom skogsröjning av ungskog och innan gallring/slutavverking. Arbetsplatsen är i Östersunds kommun, Krokoms kommun och Strömsunds kommun.
Kunder vi arbetar mot är skogsbolag och privata markägare.
Just nu söker vi personal till säsongen 2026
Erfarenhet inom skogsröjning av ungskog, gallring och slutavverking är ett krav
Utbildning inom skogsbruk såsom gröntkort, röjkort RA-RB, ADR, HLR etc, är meriterande men inget krav.
Timlön enligt kollektivavtal eller ackordslön enligt överenskommelse.
Hör gärna av dig via mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: matti@mjkskog.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MJK Skogsvård AB (org.nr 559232-1755)
Husevägen 26 (visa karta)
836 93  HÄGGENÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9568690

Prenumerera på jobb från MJK Skogsvård AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MJK Skogsvård AB: