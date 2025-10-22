Skogsröjare Säsongen 2026
MJK Skogsvård AB / Skogsbrukarjobb / Östersund
2025-10-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge

MJK SKOGSVÅRD AB är ett företag som enbart arbetar inom skogsröjning av ungskog och innan gallring/slutavverking. Arbetsplatsen är i Östersunds kommun, Krokoms kommun och Strömsunds kommun.
Kunder vi arbetar mot är skogsbolag och privata markägare.
Just nu söker vi personal till säsongen 2026
Erfarenhet inom skogsröjning av ungskog, gallring och slutavverking är ett krav
Utbildning inom skogsbruk såsom gröntkort, röjkort RA-RB, ADR, HLR etc, är meriterande men inget krav.
Timlön enligt kollektivavtal eller ackordslön enligt överenskommelse.
Hör gärna av dig via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: matti@mjkskog.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MJK Skogsvård AB
(org.nr 559232-1755)
Husevägen 26
)
836 93 HÄGGENÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9568690