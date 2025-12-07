Skogsmaskinförare
Svedjans Skogstjänst AB / Jordbruksjobb / Luleå Visa alla jordbruksjobb i Luleå
2025-12-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedjans Skogstjänst AB i Luleå Publiceringsdatum2025-12-07Om tjänsten
Nu söker vi på Svedjans Skogstjänst AB en Skotarförare till vårt lilla team. Jobbet är förlagt till att främst vara i Fyrkanten med omnejd, men även arbete på annat område kan förekomma. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att köra skogsmaskin sedan tidigare. Det finns möjlighet för dig som arbetstagare till att styra sin arbetstid i den mån det går utan att det stör produktionsverksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har jobbat några år i branschen och vet hur den fungerar. Du ska vara självgående samt kunna hantera lättare reparationer själv eller med guidning från någon annan. Du skall vara lugn och kunna arbeta metodiskt för att lyckas i denna tjänst. B-körkort är ett krav.Kvalifikationer
Skoglig utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
B-körkort.
Vill du veta mer?
Om du har några funderingar över tjänsten tveka inte att höra av dig till Pontus på mail:svedjansskogstjanst@hotmail.com
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista anställningsdatum. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Bifoga Cv samt personligt brev i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: svedjansskogstjanst@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedjans Skogstjänst AB
(org.nr 559168-7297)
Norra Prästholm 465 (visa karta
)
955 91 RÅNEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9632230