Montagesamordnare till Stora Enso
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2026-06-07
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Håll ihop montagearbetet bakom framtidens industri. Stora Enso söker en montagesamordnare som skapar struktur, tempo och säkra leveranser.Publiceringsdatum2026-06-07Arbetsuppgifter
Som Montagesamordnare inom El och Automation på Skoghall är du navet mellan projektledning, konstruktion, drift, underhåll och externa entreprenörer. Du ser till att montagearbeten fungerar i praktiken – från planering till genomförande och uppföljning. Du samordnar och planerar montageinsatser inom el, instrument och automation i en verksamhet med många parallella projekt och löpande förbättrings- och underhållsarbeten. Det är en dynamisk miljö där förutsättningar kan förändras snabbt och där din förmåga att skapa struktur och framdrift är avgörande.
I rollen säkerställer du att montagearbeten är rätt förberedda och kan genomföras effektivt och säkert. Du ser till att underlag finns på plats, planerar resurser och fördelar arbeten mellan entreprenörer. Du har löpande dialog med entreprenörer och håller regelbundna avstämningar för att skapa tydlighet i vad som ska göras.
Du ansvarar också för att skapa rätt förutsättningar i anläggningen genom att samordna med drift och underhåll samt planera exempelvis transporter, lyft och tillträden. Vardagen präglas av många kontaktytor, ett högt tempo och behov av att fatta snabba beslut.
Vidare arbetar du med beställningar och bidrar i upphandlingsprocesser genom att ta fram och granska förfrågningsunderlag samt stötta i dialogen med inköp. Du är också delaktig i att säkerställa att det som upphandlas är tydligt definierat och möjligt att följa upp.
Säkerhet är en central del av rollen. Du bidrar till att montagearbeten genomförs på ett elsäkert och arbetsmiljömässigt korrekt sätt, deltar i säkerhetsgenomgångar och följer upp entreprenörernas arbete. Rollen är rörlig och operativ, men inte hands-on – ditt fokus ligger på samordning och helhet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en vardag där mycket händer samtidigt. Du har lätt för att skapa ordning och framdrift, även när förutsättningarna förändras. Du är tydlig när det behövs och har förmågan att både ställa krav och skapa goda samarbeten.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från el, automation eller närliggande områden, exempelvis som konstruktör, projektledare, eller ledande montör. Erfarenhet från industrimiljö eller entreprenadverksamhet är värdefull, liksom en förståelse för hur montagearbeten fungerar i praktiken.
Det är meriterande med kunskap inom entreprenadjuridik, såsom AB04 eller ABT06, samt erfarenhet av upphandlingar och kontrakt. Även erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inom industrin är en styrka.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Montagesamordnare är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas dit.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. För att säkerställa en effektiv hantering tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
Rekryteringsprocessen kan innefatta bakgrundskontroll, referenstagning samt hälso- och drogtest.
Plats: Skoghall
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se Jobbnummer
9951104