HSE-resurs till spännande industriprojekt i Karlshamn
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2026-06-07
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, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en trygg och säker arbetsmiljö i stora industriprojekt? Nu söker vi en erfaren HSE-resurs till ett utvecklande konsultuppdrag i Karlshamn med start i augusti 2026.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som HSE-resurs kommer du att spela en central roll i vår kunds projektverksamhet och bidra till att säkerställa en hög säkerhetsnivå i pågående och kommande bygg-, installations- och industriprojekt. Du arbetar nära projektledare, entreprenörer och site HSE-teamet för att omsätta krav och rutiner till ett praktiskt och proaktivt säkerhetsarbete.
I rollen får du möjlighet att påverka säkerhetskulturen i en internationell industriverksamhet samtidigt som du arbetar operativt nära projektens genomförande. Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera samarbete, rådgivning och tydlig kravställning för att skapa säkra och framgångsrika projekt.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund i Karlshamn. Uppdraget är på heltid, genomförs på plats hos kunden (on-site) och löper från 2026-08-24 till 2026-12-31, med möjlighet till förlängning beroende på verksamhetens behov.Dina arbetsuppgifter
I rollen som HSE-resurs kommer du att stötta projektorganisationen genom hela projektets livscykel och säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljökrav och säkerhetsstandarder. Du kommer bland annat att:
Stödja projektledare och projektorganisation i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor under både planering och genomförande.
Delta i projektmöten och bidra med risk- och säkerhetsperspektiv.
Säkerställa att riskbedömningar tas fram, håller hög kvalitet och omsätts i praktiken.
Vara ett operativt stöd vid planering och genomförande av riskfyllda arbeten.
Följa upp att entreprenörer, leverantörer och projektorganisationen arbetar i enlighet med säkerhetskrav, rutiner och interna standarder.
Genomföra skyddsronder, säkerhetsinspektioner och arbetsplatskontroller.
Vara ett operativt stöd vid planering och genomförande av riskfyllda arbeten.
Stödja hantering och uppföljning av tillbud, observationer och avvikelser.
Bidra till ett proaktivt säkerhetsengagemang och en stark säkerhetskultur i projekten.
Arbeta nära site HSE-teamet för att skapa struktur och driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av operativt HSE-arbete inom industri-, bygg- eller anläggningsprojekt.
Avancerad kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning.
God erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Erfarenhet av att arbeta nära projektorganisationer i både planerings- och genomförandefas.
Erfarenhet av entreprenörshantering samt riskhantering och riskbedömningar i projektmiljö.
God förmåga att omsätta lagkrav och interna riktlinjer till ett praktiskt och verksamhetsnära säkerhetsarbete.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från processindustri.
Erfarenhet av entreprenörsintensiv verksamhet.
Erfarenhet av större bygg-, installations- eller investeringsprojekt.
Relevant utbildning eller certifiering inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (Health & Safety).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F4D4UH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
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211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9951099