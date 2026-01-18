Skogsmaskinförare
Svedjans Skogstjänst AB / Jordbruksjobb / Luleå Visa alla jordbruksjobb i Luleå
2026-01-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedjans Skogstjänst AB i Luleå Publiceringsdatum2026-01-18Om tjänsten
Nu söker vi på Svedjans Skogstjänst AB en Skotarförare till team. Jobbet kommer att finnas inom fyrkantens område i Norrbottens län, men då vi verkar inom ett stort område kan vissa perioder kräva övernattning på annan ort. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att köra skogsmaskin sedan tidigare. Det finns möjlighet för dig som arbetstagare till att styra din arbetstid i den mån det går utan att det stör produktionsverksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har jobbat några år i branschen och vet hur den fungerar. Du ska vara självgående samt kunna hantera lättare reparationer själv eller med guidning från någon annan. Du skall vara lugn och kunna arbeta metodiskt för att lyckas i denna tjänst. B-körkort är ett krav. Kvalifikationer
Skoglig utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
B-körkort.
Vill du veta mer?
Om du har några funderingar över tjänsten tveka inte att höra av dig till Pontus på mail:svedjansskogstjanst@hotmail.com
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Snabbt tillträde.
Bifoga Cv i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: svedjansskogstjanst@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedjans Skogstjänst AB
(org.nr 559168-7297)
Norra Prästholm 465 (visa karta
)
955 91 RÅNEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690241